Becas Progresar marzo 2026: Montos confirmados, fechas de cobro y cómo inscribirse para el nuevo ciclo lectivo

Las Becas Progresar inician el ciclo lectivo 2026 con definiciones clave para miles de estudiantes en toda la Argentina. En un contexto de inicio de clases y actualización de haberes de ANSES, el Ministerio de Capital Humano ha ratificado la continuidad del programa, manteniendo los montos mensuales y habilitando los canales para las nuevas solicitudes. Este beneficio es fundamental para asegurar la permanencia y el egreso en los distintos niveles del sistema educativo nacional.
A continuación, repasamos todo lo que necesitás saber sobre cuánto cobrás este mes, los requisitos para este año y el cronograma de acreditación de marzo.
Montos de las Becas Progresar: ¿Cuánto se cobra en marzo?
Para el mes de marzo de 2026, el monto total bruto de la beca se mantiene en $35.000. Sin embargo, es fundamental recordar que la mayoría de los beneficiarios no percibe la totalidad de este valor mes a mes, debido al sistema de retención que aplica ANSES.
- Pago mensual (80%): Los estudiantes de nivel obligatorio y superior (ingresantes) reciben $28.000 netos en su cuenta.
- Monto retenido (20%): Los restantes $7.000 se acumulan mensualmente. Este fondo solo se libera al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el alumno presenta la certificación de alumno regular o el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos.
- Excepciones: Quienes ya son alumnos avanzados en el nivel superior y cumplieron con las metas académicas previas pueden acceder al cobro del 100% del monto ($35.000) desde el inicio.
Líneas de becas vigentes y requisitos 2026
El programa se divide en cuatro líneas específicas, cada una con requisitos de edad y condiciones particulares:
- Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.
- Progresar Superior: Para estudiantes de nivel terciario y universitario de hasta 24 años (hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite para enfermería).
- Progresar Trabajo: Orientada a cursos de formación profesional, para personas de 18 a 24 años (ampliable a 40 para desempleados).
- Progresar Enfermería: Para quienes cursan la carrera de enfermería en instituciones públicas.
Requisito de ingresos: La suma de los ingresos del grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con el valor del SMVM actualizado a marzo, el tope de ingresos familiares se sitúa en $1.057.200.
Calendario de pagos marzo 2026: fechas por DNI
Debido al inicio de clases y la organización administrativa, el calendario de pagos de las becas suele concentrarse en la segunda quincena del mes. Las fechas tentativas confirmadas por ANSES son:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 16 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 17 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 18 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 19 de marzo.
Inscripción 2026: Cómo anotarse paso a paso
La convocatoria para el primer semestre ya se encuentra abierta de forma digital. Los interesados deben realizar el trámite a través de la web oficial o la aplicación Progresar+.
- Paso 1: Ingresar a este link con usuario y contraseña.
- Paso 2: Completar el formulario de “Datos Personales” (información de contacto y residencia).
- Paso 3: Completar la “Encuesta” obligatoria sobre situación socioeconómica.
- Paso 4: En “Datos Académicos”, seleccionar la línea de beca y la institución educativa.
- Paso 5: Verificar la información y finalizar la solicitud. Es importante descargar el comprobante.
Ayuda Escolar Anual: un refuerzo extra en marzo
Para aquellos becarios de Progresar Obligatorio que tengan hijos menores a cargo y cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), este mes se suma el pago de la Ayuda Escolar Anual de $85.000. Este refuerzo se paga por única vez y de forma automática a quienes tengan cargado el certificado escolar en Mi ANSES, representando un alivio significativo para la compra de útiles y uniformes.