Becas Progresar 2026: ANSES confirmó el inicio de inscripciones, montos y nuevos requisitos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dio inicio formal al proceso de inscripción para las Becas Progresar 2026. Este programa, fundamental para el sostenimiento de las trayectorias educativas en Argentina, presenta este año actualizaciones clave en sus montos, topes de ingresos y condiciones de permanencia que todo estudiante debe conocer.

Fechas confirmadas para la inscripción 2026

La ventana de inscripción para todas las líneas del programa (Obligatorio, Superior y Trabajo) se encuentra habilitada desde la última semana de febrero y, según las resoluciones vigentes, permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026 para las líneas de educación obligatoria y superior. Para el Progresar Trabajo, el plazo suele extenderse hasta noviembre o hasta agotar el cupo de vacantes. Es vital realizar el trámite con tiempo, ya que la evaluación socioeconómica y académica puede demorar entre 30 y 60 días hábiles.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

Para este ciclo lectivo, el monto total de la beca se mantiene en los 35.000 pesos mensuales brutos. Sin embargo, es importante entender el esquema de pago de ANSES para evitar confusiones en el saldo bancario:

Pago mensual (80%): Los beneficiarios reciben 28.000 pesos de forma directa cada mes.

Los beneficiarios reciben 28.000 pesos de forma directa cada mes. Retención (20%): Los 7.000 pesos restantes son retenidos por el Estado. Este monto acumulado se entrega en un pago único tras la presentación del certificado de alumno regular al finalizar el ciclo lectivo o al inicio del siguiente año.

Requisitos actualizados y topes de ingreso

El Gobierno ha ratificado el control de ingresos para asegurar que la ayuda llegue a los sectores más vulnerables. El requisito socioeconómico principal es que los ingresos del grupo familiar (padre, madre o tutor) no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con el SMVM actualizado a febrero de 2026, los aspirantes deben verificar que el total familiar no exceda el límite vigente para no ser rechazados automáticamente por el sistema de cruce de datos de ANSES y ARCA.

Requisitos por línea de estudio:

Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que busquen terminar la primaria o secundaria. Es condición obligatoria cumplir con el esquema de vacunación y asistir a los cursos de orientación vocacional que disponga la Secretaría de Educación.

Para jóvenes de 16 a 24 años que busquen terminar la primaria o secundaria. Es condición obligatoria cumplir con el esquema de vacunación y asistir a los cursos de orientación vocacional que disponga la Secretaría de Educación. Progresar Superior: Para estudiantes de nivel terciario o universitario de 17 a 24 años (o hasta 30 si ya son estudiantes avanzados). Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad.

Para estudiantes de nivel terciario o universitario de 17 a 24 años (o hasta 30 si ya son estudiantes avanzados). Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Progresar Trabajo: Orientado a personas de 18 a 24 años (con extensiones hasta los 40 para desempleados) que realicen cursos de formación profesional avalados por el INET.

Guía paso a paso para anotarse online

El trámite es gratuito y 100% digital. No se requiere de gestores externos. Estos son los pasos para asegurar una inscripción exitosa:

Ingreso a la plataforma: Entrar a la web oficial de Becas Progresar o a través de la aplicación Progresar+.

Entrar a la web oficial de Becas Progresar o a través de la aplicación Progresar+. Usuario y Contraseña: Iniciar sesión con CUIL y clave. Si es la primera vez, el sistema solicitará crear un perfil nuevo.

Iniciar sesión con CUIL y clave. Si es la primera vez, el sistema solicitará crear un perfil nuevo. Datos Personales: Completar el formulario de información personal. Es fundamental que los datos de contacto (teléfono y mail) sean correctos, ya que allí llegará la notificación de aprobación.

Completar el formulario de información personal. Es fundamental que los datos de contacto (teléfono y mail) sean correctos, ya que allí llegará la notificación de aprobación. Encuesta: Responder la encuesta obligatoria de carácter confidencial que solicita el Ministerio.

Responder la encuesta obligatoria de carácter confidencial que solicita el Ministerio. Datos Académicos: Cargar la información de la institución educativa, el año de cursada y la carrera. Aquí el sistema validará la regularidad con la base de datos de los establecimientos.

Cargar la información de la institución educativa, el año de cursada y la carrera. Aquí el sistema validará la regularidad con la base de datos de los establecimientos. Finalización: Una vez completados los tres pasos, se debe cliquear en “Finalizar inscripción” y descargar el comprobante.

Qué hacer si la solicitud queda “En Evaluación”

Es común que tras finalizar el trámite, el estado de la solicitud figure como “En evaluación”. Esto significa que ANSES está cruzando datos con el Ministerio de Capital Humano. Si la beca es rechazada por motivos académicos, el estudiante tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar un reclamo administrativo a través de la misma plataforma, siempre que pueda demostrar que cumple con las materias aprobadas exigidas (50% del plan de estudios del año anterior para renovantes de nivel superior).