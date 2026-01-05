Avanza una obra clave en la Provincia de Buenos Aires que beneficiará al campo este 2026

Si vivís o producís en la provincia de Buenos Aires, sabés que el Río Salado define la suerte de millones de hectáreas. Hoy, 5 de enero de 2026, marca un hito en la historia de esta obra hidráulica: la Provincia oficializó el llamado a licitación para la Etapa V, el último gran tramo pendiente. Pero no todo es color de rosa; mientras las máquinas se preparan para el norte de la cuenca, persiste la tensión por los tramos paralizados en el centro.

Acá te contamos qué significa esto para tu campo, qué zonas se activan ahora y qué pasa con las obras que quedaron a mitad de camino.

La noticia del día: luz verde para el Tramo V

Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el llamado para ejecutar la Etapa 5 del Plan Maestro Integral. Es una noticia esperada hace décadas por los productores del noroeste bonaerense.

¿Qué implica esto? Básicamente, que la obra llega a la “cabecera” del sistema. Los trabajos conectarán el Canal del Este (Bragado) con la Laguna El Carpincho (Junín).

Datos claves de esta nueva etapa:

Extensión: Unos 95 a 100 kilómetros de dragado y ensanche.

Unos 95 a 100 kilómetros de dragado y ensanche. Financiamiento: Confirmado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con una inversión estimada de 138 millones de dólares .

Confirmado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con una inversión estimada de . Municipios beneficiados: Directamente Junín, Alberti, Chacabuco y Bragado .

Directamente . Objetivo técnico: Ampliar la capacidad de recepción de agua en la cuenca alta para que escurra controladamente hacia la Bahía de Samborombón, sin anegar los campos productivos.

El dato: Si sos de la zona de Junín o Chacabuco, esta obra es la que promete terminar con la incertidumbre cíclica de las inundaciones locales y regular mejor el agua en épocas de sequía.

El conflicto: ¿Qué pasa con el Tramo IV?

Mientras se festeja el avance en el norte, en el centro de la provincia la situación es distinta. Tenés que saber que el Tramo IV (Etapa 2) ha sido el eje de una fuerte disputa política y operativa entre la Provincia y la Nación durante todo 2024 y 2025.

Este sector, que afecta a zonas como Roque Pérez, Lobos y 25 de Mayo, tiene partes paralizadas. La Provincia reclama que el Gobierno Nacional (responsable del subtramo IV.2) detuvo el financiamiento y la ejecución.

Lo que avanza: Los lotes financiados por la Provincia y el Banco Mundial siguen su curso, moviendo millones de metros cúbicos de tierra.

Los lotes financiados por la Provincia y el Banco Mundial siguen su curso, moviendo millones de metros cúbicos de tierra. Lo que preocupa: Los “cuellos de botella” que quedan sin dragar por la parálisis de la obra pública nacional, lo que podría comprometer la eficiencia de todo el sistema si hay lluvias extraordinarias este otoño.

Impacto real: ¿Por qué te cambia la ecuación?

Más allá de la ingeniería, esto es economía pura. El Plan Maestro no es solo para que el agua “pase rápido”, es para recuperar suelo. Según datos de Hidráulica de la Provincia, completar el sistema permite:

Recuperar hectáreas: Se estima que, al finalizar todas las etapas, unas 3 millones de hectáreas dejarán de ser zonas de riesgo hídrico permanente. Mitigar sequías: Al tener un cauce más profundo y definido, el sistema retiene agua en el canal principal por más tiempo, ayudando a mantener las napas en niveles útiles durante los veranos secos. Logística: La obra incluye el reemplazo de puentes viejos que solían actuar como diques o quedaban intransitables con crecidas medias.

Zonas calientes de obra en 2026

Para que te ubiques, acá tenés el estado de situación actual dividido por tramos críticos:

Tramo / Etapa Municipios Clave Estado a Enero 2026 Responsabilidad Tramo V (Nuevo) Junín, Bragado, Alberti, Chacabuco En Licitación (Inicio inminente) Provincia (Financiamiento BEI) Tramo IV – 1B Roque Pérez, Lobos En ejecución avanzada Provincia / Banco Mundial Tramo IV – 2 25 de Mayo, Lobos Paralizado / Lento Nación Tramo III Cañuelas, Monte, Las Flores Finalizado –

Lo que tenés que mirar los próximos meses

Si tenés campo en el noroeste, estate atento a los movimientos de suelo que arrancarán tras la adjudicación de la Etapa V. Si estás en la cuenca media (25 de Mayo, Roque Pérez), la presión de las entidades rurales (como CARBAP) será clave para destrabar los fondos nacionales del tramo faltante.

La ampliación del Salado es la obra de infraestructura más grande de la provincia; su finalización no solo cambia el mapa hídrico, sino el valor de la tierra en toda la región.

Explicación de la obra Plan Maestro

Este video, aunque tiene unos años, es la explicación oficial más clara y visual sobre cómo funciona técnicamente el Plan Maestro Integral y por qué es vital conectar la cuenca alta (la que se licita hoy) con la desembocadura.