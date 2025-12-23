Aumentan las tarifas de la VTV en PBA: nuevos precios para autos y motos desde enero 2026

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero de 2026, con un costo que alcanzará casi $100.000 para los automóviles. Este incremento representa un 21,8% más que los precios vigentes desde julio pasado.

La medida fue formalizada mediante la resolución 369, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. En el contexto de esta actualización tarifaria, el Ministerio de Transporte provincial informó que los vehículos de uso municipal y los destinados a bomberos están exentos del pago. Además, también se establece que el trámite será gratuito para propietarios con discapacidades.

Aumenta la VTV en PBA: cuáles son los nuevos precios desde enero de 2026

Con IVA incluido, los valores para la renovación de la VTV en la provincia de Buenos Aires desde el 16 de enero de 2026 serán:

Motos: $38.801,03 .

Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65 .

Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64 .

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54 .

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33.

Ver también: Golpe al bolsillo: Aumenta la VTV en Provincia y las multas ya superan el millón de pesos

La verificación técnica es obligatoria para automóviles particulares y motos radicados en la provincia que tengan más de dos años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros. Esta normativa también aplica a otros vehículos de uso comercial.

La revisión asegura que el vehículo cumple con las condiciones necesarias para circular y que las emisiones de gases contaminantes están dentro de los límites permitidos.

Ver también: Verificación Policial en Provincia de Buenos Aires: turnos, precios y requisitos 2026

Cómodo sacar turno para la VTV en provincia de Buenos Aires

Para sacar un turno y realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires, los interesados deben: