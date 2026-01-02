Golpe al bolsillo de los turistas: Aumentan los peajes a la Costa y esto deberás pagar

Justo cuando miles de turistas inician sus vacaciones de verano 2026, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en las tarifas de los peajes. La medida, que entra en vigencia este sábado 3 de enero, impacta directamente en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en todo el Corredor del Atlántico (Rutas 2 y 11). A continuación, te detallamos cuánto deberás pagar en cada cabina para que prepares la billetera (o cargues el TelePASE).

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata y la Costa

La empresa AUBASA oficializó una suba promedio del 7,7%. El impacto más fuerte se sentirá en las rutas que conectan con los balnearios, donde las tarifas para autos (Categoría 1) ya alcanzan los $7.000 en los peajes principales.

Así queda el cuadro tarifario actualizado para el Sistema Vial Integrado del Atlántico:

Autopista Buenos Aires – La Plata: el costo de salir de la ciudad

Para quienes viajan desde Capital Federal, el primer tramo del viaje también sufre ajustes. Según lo informado, el costo conjunto de los peajes troncales de Dock Sud y Hudson (sentido a la Costa) asciende a un total aproximado de $4.400 en Hora Pico para autos particulares.

Es importante recordar los horarios de mayor valor:

Hora Pico: Lunes a viernes de 7:00 a 11:00 y de 17:00 a 20:00. Fines de semana y feriados pueden tener franjas extendidas.

La cuenta final: ¿Cuánto sale el viaje completo?

Si tu destino es Mar del Plata por la Ruta 2, el costo total de los peajes para el tramo de ida será de aproximadamente $18.400 en hora pico (sumando los $4.400 de la autopista y los dos peajes de ruta de $7.000 cada uno).

Para un viaje de ida y vuelta, deberás reservar cerca de $36.800 exclusivamente para peajes, una cifra que obliga a recalcular el presupuesto de las vacaciones.

Recomendaciones para agilizar el paso

Ante el intenso tránsito del recambio turístico, AUBASA recomienda el uso del TelePASE. No solo evitarás el manejo de efectivo con estos nuevos montos (que requieren mayor cantidad de billetes), sino que podrás acceder a las vías dinámicas y reducir considerablemente las demoras, especialmente en puntos críticos como Samborombón.

