Golpe al bolsillo y al verano: confirman la cancelación indefinida de dos trenes clave que unían Buenos Aires con el interior

ATENCIÓN VIAJEROS. Una mala noticia sacude el inicio de la temporada 2026. Si tenías planeado viajar en tren, o estabas esperando la venta de pasajes para estas vacaciones, los planes han cambiado drásticamente. Recientemente, confirmaron que dos servicios a destinos clave quedan suspendidos sin fecha de retorno.

¿Cuáles son los ramales afectados?

La medida impacta directamente en dos de las rutas más solicitadas por su bajo costo en comparación con el micro o el avión. Se trata de los servicios de larga distancia que partían desde la estación Retiro hacia:

Buenos Aires – Córdoba: Un servicio vital que conectaba con la capital cordobesa.

Un servicio vital que conectaba con la capital cordobesa. Buenos Aires – Tucumán (Cevil Pozo): El tren más largo del país, fundamental para el norte argentino.

Esta decisión se suma a una lista creciente de recortes ferroviarios que ya había afectado anteriormente a los trenes a Mendoza (Palmira), San Luis (Justo Daract), Pehuajó y Bahía Blanca, dejando el mapa ferroviario de pasajeros cada vez más reducido.

¿Por qué se cancelaron los servicios?

La confirmación llegó a través del sindicato La Fraternidad en las vísperas de Año Nuevo. Según el gremio, lo que comenzó como interrupciones temporales por “cuestiones operativas” o “reparación de vías” (como el caso del tren a Tucumán tras un descarrilamiento en septiembre de 2025), se transformó en una suspensión definitiva.

El sindicato apunta a una decisión política de ajuste presupuestario y falta de inversión en mantenimiento, señalando que los problemas técnicos se han convertido en la “excusa ideal” para no restablecer los servicios, en un contexto donde el futuro de la empresa estatal sigue en debate.

Qué hacer si ya tenías pasaje o pensabas viajar

Para los usuarios afectados por estas cancelaciones en pleno enero de 2026:

Devolución total: Trenes Argentinos está habilitando la devolución del 100% del valor de los boletos adquiridos para las fechas canceladas. El trámite debe realizarse por los mismos canales donde se efectuó la compra (web o boletería).

Trenes Argentinos está habilitando la devolución del 100% del valor de los boletos adquiridos para las fechas canceladas. El trámite debe realizarse por los mismos canales donde se efectuó la compra (web o boletería). Alternativas: Lamentablemente, no se han dispuesto servicios alternativos de la misma empresa. Los pasajeros deberán optar por micros de larga distancia, cuyos costos son significativamente mayores, o transporte aéreo.

Dato útil: Si tenés pasajes para los servicios a Mar del Plata o Rosario, verificá el estado de tu viaje en la web oficial de Trenes Argentinos antes de salir, ya que el resto de los servicios opera con normalidad pero bajo estricta vigilancia gremial.