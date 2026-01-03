Aumentan las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cuestan HOY?

El 1° de enero de 2026 comenzó a regir un incremento significativo en las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Esta medida se implementa en el marco del verano 2026 y busca intensificar los controles viales, especialmente en las rutas hacia la Costa Atlántica, un área clave durante la temporada estival.

Aumento en las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires

El nuevo esquema de sanciones se basa en el valor del litro de nafta Premium, establecido por el Automóvil Club Argentino (ACA). Este ajuste del 5,6% se aplicará durante los meses de enero y febrero, elevando la Unidad Fija a $1.807.

Con esta actualización, se reconfigura el sistema tarifario de infracciones en todo el territorio bonaerense, afectando especialmente a quienes transiten por las principales rutas hacia la costa.

Las infracciones más comunes incluyen el exceso de velocidad, la falta de seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida. Por lo tanto, se aconseja a los automovilistas que extremen las precauciones durante sus desplazamientos hacia la Costa Atlántica.

Cuadro tarifario de las multas en enero 2026

El nuevo cuadro tarifario por infracciones incluye, entre otros, los siguientes montos:

– Exceso de velocidad: de 150 a 1.000 UF → entre $271.050 y $1.807.000

– Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

– Licencia vencida: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

– Circular sin cédula del vehículo: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

– Circular sin VTV: de 300 a 1.000 UF → entre $542.100 y $1.807.000

– Negarse a mostrar la documentación: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

– Alcohol o drogas al volante: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000

– Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000

– Licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

– Exceso de ocupantes en el vehículo: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

– Cruzar un semáforo en rojo: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500

– Licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF → entre $180.700 y $542.100

– No usar cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500

– Mal estacionamiento: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

– Circular sin patente: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

El Gobierno bonaerense asegura que los límites de velocidad están debidamente señalizados y que las infracciones detectadas por radares generarán actas automáticas que implican severas sanciones económicas.

La Autovía 2 continúa siendo la ruta con mayor cantidad de dispositivos de control, especialmente en los tramos de Berazategui y La Plata, donde el límite de velocidad desciende a 80 km/h.

Desde la Provincia argumentan que el aumento en las multas es una medida para reforzar la seguridad vial y para adecuar las tarifas a la inflación.