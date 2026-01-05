¿Cómo acceder al 100% de la Asignación Universal por Hijo? Requisitos y novedades de ANSES

Los recientes cambios en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) generaron expectativas entre las familias beneficiarias. Sin embargo, no todos los titulares accederán de manera automática al cobro del 100% del beneficio que otorga Anses.

Las modificaciones a la Asignación Universal por Hijo fueron establecidas por la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano. Dicha normativa habilita el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y Anses para acreditar automáticamente las condicionalidades sanitarias.

No obstante, Anses aún no informó cuándo comenzará a pagarse efectivamente el 100% de la prestación bajo este nuevo esquema.

Quiénes podrán cobrar el 100% de la Asignación Universal por Hijo

Anses únicamente abonará el 100% de la Asignación Universal por Hijo a los titulares que cumplan de forma simultánea con dos condiciones centrales. En primer lugar, deben tener hijos o hijas de hasta 4 años, inclusive.

Asimismo, es indispensable que el Ministerio de Salud pueda verificar de manera directa el cumplimiento de los controles sanitarios. Esto implica que el niño esté correctamente registrado en el Plan Sumar y que se hayan realizado las visitas médicas correspondientes, además de aplicar el esquema de vacunación obligatorio.

Cuando ambas condiciones se cumplen y la información figura en los sistemas oficiales, Anses podrá liquidar la Asignación Universal por Hijo sin retenciones. En estos casos, el cobro del total será automático y no requerirá la presentación de la Libreta.

Qué pasa si no se cumplen los requisitos

En caso de que alguno de los requisitos no se cumpla, Anses seguirá aplicando la retención del 20% de la Asignación Universal por Hijo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el menor tiene más de 4 años o cuando el Ministerio de Salud no logra verificar los controles médicos y las vacunas obligatorias.

En estas situaciones, el titular deberá presentar el Formulario Libreta para poder cobrar el monto retenido, tal como ocurre actualmente.

Es importante remarcar que, aunque un beneficiario comience a cobrar el 100% de la Asignación Universal por Hijo cuando se implemente el nuevo esquema, igualmente tendrá que presentar la Libreta para cobrar las retenciones acumuladas hasta ese momento. El cambio rige hacia adelante y no elimina montos ya retenidos.