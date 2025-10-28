Atención: los bancos estarán cerrados un día de noviembre: ¿cuándo y por qué?

El jueves 6 de noviembre las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas en atención al público por la celebración del Día del Empleado Bancario.
Esa jornada forma parte del calendario de feriados bancarios oficializado por el Banco Central.
En cuanto a los cobros de jubilaciones y pensiones, ANSES publicó un cronograma de pagos de noviembre que no contempla pagos para el día 6; las fechas de cobro comienzan días después (consultar el calendario oficial para la terminación de DNI correspondiente).
¿Por qué estarán cerradas las sucursales bancarias el 6 de noviembre?
El Banco Central de la República Argentina incluye en su cronograma anual el “Día del Trabajador/Empleado Bancario”, jornada en la que las entidades financieras no brindan atención presencial.
La decisión se enmarca en la normativa sobre feriados bancarios y en la tradición del sector. Durante ese día no habrá atención en cajas ni oficinas.
¿Qué operaciones quedarán afectadas y cuáles seguirán disponibles?
- Atención presencial: suspendida en sucursales (no habrá ventanillas ni cajeros humanos).
- Operaciones electrónicas: los canales digitales (home banking, banca móvil) y los cajeros automáticos suelen permanecer operativos, por lo que las transferencias hechas con anterioridad y las extracciones en cajeros son la vía recomendada para trámites urgentes ese día.
- Operaciones cambiarias y de mercado: el BCRA incluye estas jornadas en el calendario operativo, por lo tanto algunos segmentos del mercado pueden verse afectados según lo publicado oficialmente.