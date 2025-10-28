Atención: los bancos estarán cerrados un día de noviembre: ¿cuándo y por qué?

El jueves 6 de noviembre las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas en atención al público por la celebración del Día del Empleado Bancario.

Esa jornada forma parte del calendario de feriados bancarios oficializado por el Banco Central.

En cuanto a los cobros de jubilaciones y pensiones, ANSES publicó un cronograma de pagos de noviembre que no contempla pagos para el día 6; las fechas de cobro comienzan días después (consultar el calendario oficial para la terminación de DNI correspondiente).

¿Por qué estarán cerradas las sucursales bancarias el 6 de noviembre?

El Banco Central de la República Argentina incluye en su cronograma anual el “Día del Trabajador/Empleado Bancario”, jornada en la que las entidades financieras no brindan atención presencial.

La decisión se enmarca en la normativa sobre feriados bancarios y en la tradición del sector. Durante ese día no habrá atención en cajas ni oficinas.

¿Qué operaciones quedarán afectadas y cuáles seguirán disponibles?