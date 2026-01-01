¿Se trabaja este viernes? La definición final sobre el asueto del 2 de enero y qué pasa con los bancos

Tras el brindis de Año Nuevo y el feriado nacional inamovible de este jueves 1° de enero de 2026, la gran duda que surge en millones de argentinos es qué ocurrirá mañana. Con el fin de semana tan cerca, muchos especulaban con la posibilidad de un “feriado puente” o un asueto administrativo que extendiera el descanso. Sin embargo, el panorama es distinto al de la Navidad pasada.

A diferencia de lo que ocurrió el 26 de diciembre en algunas jurisdicciones, el calendario oficial para este inicio de año muestra un escenario claro pero dividido según la provincia y el sector. A continuación, te detallamos quiénes deben presentarse a trabajar, qué decidió el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires, y el dato clave sobre la atención bancaria para este viernes.

Viernes 2 de enero: Situación oficial a nivel nacional y en Provincia de Buenos Aires

Para la inmensa mayoría de los trabajadores del país, este viernes 2 de enero es un día laborable normal. El Gobierno Nacional no ha decretado feriado ni asueto para la Administración Pública Nacional. Por lo tanto, todas las oficinas dependientes del Estado Nacional (como ANSES, PAMI y ministerios) funcionarán con su cronograma habitual de atención.

En la misma línea se mantuvo la Provincia de Buenos Aires. Aunque el gobernador Axel Kicillof había otorgado asueto para el pasado 26 de diciembre, para esta fecha no se repitió la medida. El Decreto provincial no incluyó el 2 de enero como día no laborable, por lo que la administración pública bonaerense, incluyendo registros y dependencias estatales, operará con normalidad. El sector privado (comercios, empresas y fábricas) también trabajará de manera regular, salvo decisión particular de cada empleador.

La única excepción: Qué provincia tendrá fin de semana largo

Mientras el resto del país retoma actividades, hay una “isla” de descanso. La provincia de Tucumán es la gran excepción en este comienzo de 2026. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto estableciendo asueto administrativo para los empleados estatales provinciales y de comunas rurales.

Esta medida permite a los trabajadores públicos tucumanos empalmar el feriado de hoy con el fin de semana, logrando un descanso extendido. No obstante, se aclaró que los servicios esenciales como guardias médicas y seguridad mantendrán su funcionamiento para garantizar la atención a la ciudadanía.

Atención bancaria: ¿Abren los bancos este viernes?

Esta es una de las consultas más frecuentes para quienes necesitan realizar trámites urgentes o retirar efectivo por ventanilla tras el cierre de fin de año. La respuesta es afirmativa: los bancos abren con normalidad en todo el país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no dispuso feriado bancario para el 2 de enero. Tras el receso de ayer (31 de diciembre) y el feriado de hoy, las entidades financieras reanudarán su atención al público en los horarios habituales de cada sucursal. También operará con normalidad el mercado cambiario y la bolsa.

Transporte y servicios públicos: el cronograma para mañana

Al tratarse de un día hábil, el cronograma de servicios públicos se normalizará a partir de la medianoche de hoy:

Colectivos y trenes: Dejarán de circular con frecuencia de feriado para retomar sus cronogramas habituales de día hábil.

Dejarán de circular con frecuencia de feriado para retomar sus cronogramas habituales de día hábil. Recolección de residuos: Se restablece el servicio nocturno y diurno habitual en la mayoría de los municipios que no operaron hoy.

Se restablece el servicio nocturno y diurno habitual en la mayoría de los municipios que no operaron hoy. Estacionamiento: En la Ciudad de Buenos Aires y centros urbanos con estacionamiento medido, vuelven a regir las tarifas y reglas de días hábiles.

En resumen, si no residís en Tucumán ni trabajás en un organismo que haya decidido una medida interna excepcional, preparate para una jornada laboral completa este viernes. El primer fin de semana largo oficial a nivel nacional habrá que esperarlo recién para los feriados de Carnaval, a mediados de febrero.