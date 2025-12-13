La Asociación Bancaria anuncia aumento salarial: el sueldo básico supera los $2 millones

La Asociación Bancaria ha anunciado una nueva suba salarial para los trabajadores del sector, en el marco de los acuerdos paritarios alineados con la inflación. Este incremento, será del 2,5%, lo que eleva el salario inicial por encima de los $2 millones. Con esta medida, los haberes acumulan una mejora del 27,9% en lo que va del año.

El aumento fue comunicado oficialmente por el gremio, afectando a todas las remuneraciones del sistema financiero. Según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo, el ajuste se aplicará sobre los salarios brutos, tanto en conceptos remunerativos como en no remunerativos.

Paritaria de La Bancaria: cómo quedó el salario básico

Con la actualización, el sueldo básico de un empleado bancario se ha establecido en $2.008.641, consolidando un nuevo piso salarial para la actividad y reflejando el impacto de las sucesivas recomposiciones acordadas durante el año.

Desde La Bancaria, se detalló que la recomposición acumulada entre enero y noviembre asciende al 27,9%, tomando como referencia los salarios vigentes en diciembre de 2024. Este incremento también incide directamente en los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores del sector.

El gremio ha ratificado que el mecanismo de actualización automática se mantendrá vigente en los próximos meses. En este sentido, se precisó que durante diciembre de 2025 y en enero y febrero de 2026 se continuará con el esquema de ajustes mensuales, con el objetivo de acompañar la evolución del índice de precios y evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Además, las partes han acordado reabrir formalmente la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, donde se evaluará el comportamiento de la inflación y la necesidad de nuevas correcciones salariales.

Desde la conducción sindical destacaron que este sistema de revisiones periódicas permite sostener el ingreso real en un contexto económico todavía marcado por la inestabilidad de precios. “Seguimos garantizando que las trabajadoras y los trabajadores bancarios puedan preservar el poder adquisitivo de sus salarios”, afirmaron desde la Asociación Bancaria.l.