Asamblea de pilotos en Aerolíneas Argentinas: demoras y reclamos salariales para el 24 de octubre

Denisse Helman
Los pasajeros que planean viajar por Aerolíneas Argentinas durante la mañana del viernes 24 de octubre deberán estar atentos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó una nueva medida de fuerza que afectará la operatoria en el Aeroparque Jorge Newbery, en reclamo por mejoras salariales y el rechazo al plan de “Cielos Abiertos” impulsado por el Gobierno.

Cuándo y dónde será la asamblea

La asamblea gremial se realizará el viernes 24 de octubre, de 6:00 a 10:00, en el Aeroparque Jorge Newbery, y afectará exclusivamente a los vuelos de Aerolíneas Argentinas.
Aunque no se trata de un paro total, se prevén demoras, reprogramaciones y posibles cancelaciones de vuelos durante la franja horaria del reclamo.

Esta será la segunda jornada de asambleas en octubre, luego de la efectuada el 9 de octubre, que provocó la demora de 95 vuelos y perjudicó a más de 12.000 pasajeros.

Los motivos del reclamo de APLA

Desde el gremio explicaron que la medida responde al fracaso de las negociaciones salariales y al rechazo a la política de liberalización del sector aéreo. Según el comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas “mantuvo una postura intransigente”, sin responder a los reclamos en materia de salarios, dotación y condiciones convencionales.

Entre los puntos centrales del conflicto se destacan:

  • Recomposición salarial, ante la falta de avances en la negociación paritaria.
  • Incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que el sindicato considera “reiterados y sistemáticos”.
  • Rechazo a la desregulación del mercado aéreo, en especial al Decreto 378/2025, que modificó el Código Aeronáutico en aspectos sensibles como las horas de vuelo y los descansos del personal.

Impacto en los vuelos y recomendaciones para pasajeros

La protesta afectará únicamente a vuelos operados por Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. Tanto el sindicato como la empresa pidieron a los usuarios verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

Para evitar contratiempos, se recomienda:

  • Consultar el estado del vuelo desde la web o app de Aerolíneas Argentinas.
  • Revisar el correo electrónico o SMS por posibles notificaciones de reprogramación.
  • Contactar a la aerolínea a través de sus canales oficiales para gestionar cambios o devoluciones.

La medida se enmarca en un contexto de tensión creciente entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno, que busca avanzar en un esquema de competencia abierta entre aerolíneas, lo que los pilotos consideran una amenaza directa a sus condiciones laborales.

Más leídas