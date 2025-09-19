ANSES lanza herramienta digital para consultar historia laboral y evitar sorpresas en jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado nuevas herramientas digitales para facilitar el acceso a información crucial para los trabajadores. Una de las más relevantes es la opción de consultar la historia laboral en línea, donde cada persona puede revisar sus aportes jubilatorios registrados.

¿Por qué es útil la historia laboral en línea?

Esta función resulta especialmente beneficiosa para quienes están próximos a iniciar su trámite jubilatorio. Permite verificar si las contribuciones de cada empleador han sido correctamente declaradas y detectar posibles faltantes con anticipación, evitando sorpresas al momento de jubilarse.

¿Qué sucede si falta información en la historia laboral?

En caso de que aparezcan períodos sin información, esto no necesariamente indica que no se hayan realizado aportes. Algunas contribuciones pueden haberse hecho en cajas previsionales provinciales, las cuales se integran posteriormente a la base de datos nacional.

¿Cómo acceder a la historia laboral en línea?

El acceso al servicio es completamente online. Para utilizarlo, se debe:

Ingresar al portal oficial de Anses o a la aplicación “Mi Anses”.

Iniciar sesión utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección “Trabajo” y seleccionar “Consulta de Historia Laboral”.

Desde allí, se puede descargar el reporte en formato PDF o imprimirlo para un respaldo físico.

¿Qué certificados se pueden obtener?

Además de la consulta digital, el sistema permite generar un certificado oficial válido como comprobante de aportes realizados. Si se necesita un documento con firma institucional, es posible solicitar el Reconocimiento de Servicios, que detalla de manera formal todos los períodos registrados, fundamental al iniciar gestiones de jubilación o pensión.

¿Cuál es el objetivo principal de Anses con estas herramientas?

Con estas innovaciones, Anses busca simplificar el acceso a la información previsional. Esto permite a los trabajadores planificar con anticipación su retiro y regularizar eventuales deudas o períodos sin aportes antes de presentar el trámite definitivo.