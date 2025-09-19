ANSES lanza herramienta digital para consultar historia laboral y evitar sorpresas en jubilación

Ana Salgueiro
Jubilados anses novedades bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado nuevas herramientas digitales para facilitar el acceso a información crucial para los trabajadores. Una de las más relevantes es la opción de consultar la historia laboral en línea, donde cada persona puede revisar sus aportes jubilatorios registrados.

¿Por qué es útil la historia laboral en línea?

Esta función resulta especialmente beneficiosa para quienes están próximos a iniciar su trámite jubilatorio. Permite verificar si las contribuciones de cada empleador han sido correctamente declaradas y detectar posibles faltantes con anticipación, evitando sorpresas al momento de jubilarse.

Cómo solicitar el crédito para jubilados de ANSES en el Banco Nación: guía rápida
Mirá también:

Cómo solicitar el crédito para jubilados de ANSES en el Banco Nación: guía rápida

¿Qué sucede si falta información en la historia laboral?

En caso de que aparezcan períodos sin información, esto no necesariamente indica que no se hayan realizado aportes. Algunas contribuciones pueden haberse hecho en cajas previsionales provinciales, las cuales se integran posteriormente a la base de datos nacional.

¿Cómo acceder a la historia laboral en línea?

El acceso al servicio es completamente online. Para utilizarlo, se debe:

  • Ingresar al portal oficial de Anses o a la aplicación “Mi Anses”.
  • Iniciar sesión utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Dirigirse a la sección “Trabajo” y seleccionar “Consulta de Historia Laboral”.

Desde allí, se puede descargar el reporte en formato PDF o imprimirlo para un respaldo físico.

¿Qué certificados se pueden obtener?

Además de la consulta digital, el sistema permite generar un certificado oficial válido como comprobante de aportes realizados. Si se necesita un documento con firma institucional, es posible solicitar el Reconocimiento de Servicios, que detalla de manera formal todos los períodos registrados, fundamental al iniciar gestiones de jubilación o pensión.

¿Cuál es el objetivo principal de Anses con estas herramientas?

Con estas innovaciones, Anses busca simplificar el acceso a la información previsional. Esto permite a los trabajadores planificar con anticipación su retiro y regularizar eventuales deudas o períodos sin aportes antes de presentar el trámite definitivo.

Restitución de pensiones no contributivas por discapacidad: ¿Cómo reclamar?
Mirá también:

Restitución de pensiones no contributivas por discapacidad: ¿Cómo reclamar?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
TORMENTA
Pronóstico del tiempo en la Provincia de Buenos Aires: preparate para los cambios primaverales
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazos fijos con nuevo rendimiento: ¿Cuál es el mejor banco para invertir?
Sociedad
Noticia 2025 20250917 204136 0000
Trágico accidente en la Ruta 46: un hombre falleció tras chocar con maquinaria agrícola
Provincia
puente rio salado chivilcoy
Colapso y alerta: Se derrumbó un histórico puente ferroviario sobre el río Salado
Provincia
Cristina dalbon
Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones
Nacionales
Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
Provincia Sociedad
Trágico accidente en Ruta 2: ciclista murió atropellado por un auto cerca de Maipú
Maipú

Más leídas