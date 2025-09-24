Alerta sanitaria en Dolores: detectan brote de triquinosis en la ciudad

La Secretaría de Salud Municipal de Dolores informó la confirmación de varios casos de triquinosis en la citada ciudad, lo que encendió las alertas sanitarias locales.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a la población extremar los cuidados para prevenir nuevos contagios: consumir únicamente productos que cuenten con rótulo oficial, evitar carnes y chacinados de origen dudoso y recordar que la salazón o el ahumado no eliminan el parásito.

La triquinosis es una enfermedad que se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Como parte del control del foco infeccioso, desde el Área de Inspección Municipal de Dolores se procedió a la clausura de una carnicería de la localidad que habría sido el origen del brote, al tiempo que se realizan inspecciones y controles en otros puntos de venta para garantizar la seguridad alimentaria en toda la comunidad.