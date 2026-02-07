¿Adiós a la VTV?: El proyecto para eliminarla y los cambios que ya rigen en la Ley de Tránsito 2026

Circular por las rutas y calles argentinas en este 2026 requiere mucho más que tener el tanque lleno. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa una etapa de cambios profundos, marcada por aumentos de tarifas en febrero, nuevas exigencias de seguridad y un fuerte debate político que pone en duda su continuidad a largo plazo.

Si sos conductor en la Provincia de Buenos Aires o en CABA, estar al tanto de estas actualizaciones no es solo una cuestión de seguridad vial, sino también de evitar multas que hoy pueden comprometer seriamente tu presupuesto mensual.

Tarifas y vencimientos: cuánto cuesta y cuándo te toca

El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó un ajuste del 21,8% que entró en vigencia plena este mes de febrero.

Categoría de Vehículo Tarifa PBA (Febrero 2026) Vehículos hasta 2.500 kg $97.057,65 Vehículos de más de 2.500 kg $174.604,00 Motovehículos $38.801,00 Remolques y acoplados (hasta 2.500 kg) $58.201,00 Remolques y acoplados (más de 2.500 kg) $87.302,00

Calendario de vencimientos por patente

El sistema de turnos se organiza según el último número de tu dominio para evitar el colapso de las plantas. Si tu patente termina en 2, este es tu mes para realizar la verificación.

Mes de vencimiento Terminación de patente Febrero 2 Marzo 3 Abril 4 Mayo 5 Junio 6 Julio 7 Agosto 8

Los cambios en la Ley de Tránsito 2026 y el proyecto para eliminar la VTV

A nivel nacional, el clima es de reforma. El Gobierno Nacional impulsa modificaciones a la Ley 24.449 con el objetivo de simplificar la vida de los ciudadanos. Uno de los puntos más polémicos es el proyecto de ley que busca eliminar la obligatoriedad de la VTV tal como la conocemos.

Talleres privados: El proyecto propone que la revisión no sea exclusiva de las plantas estatales, sino que cualquier taller mecánico habilitado o concesionaria oficial pueda certificar el estado del vehículo.

El proyecto propone que la revisión no sea exclusiva de las plantas estatales, sino que cualquier taller mecánico habilitado o concesionaria oficial pueda certificar el estado del vehículo. Fundamento estadístico: Los impulsores del cambio sostienen que las fallas mecánicas representan menos del 1% de los siniestros viales en Argentina, mientras que el 99% restante se debe a errores humanos o mal estado de la infraestructura.

Los impulsores del cambio sostienen que las fallas mecánicas representan menos del de los siniestros viales en Argentina, mientras que el 99% restante se debe a errores humanos o mal estado de la infraestructura. Vigencia actual: Es vital aclarar que, mientras este proyecto se debate en el Congreso y las legislaturas provinciales, la VTV sigue siendo obligatoria. Circular sin la oblea vigente hoy es una infracción que puede derivar en la retención de la licencia y multas que superan el millón de pesos.

Ver también: Ley de Tránsito 2026: qué pasará con el Carnet y la VTV en Provincia de Buenos Aires

Exenciones y beneficios: quiénes no pagan en 2026

No todos los propietarios de vehículos están obligados a desembolsar estas sumas. La normativa actual contempla beneficios para sectores específicos:

Personas con Discapacidad (CUD): El trámite es gratuito para los titulares que presenten el Certificado Único de Discapacidad. El beneficio aplica a una sola unidad por año. Jubilados y pensionados: Aquellos que perciban hasta dos haberes mínimos pueden acceder a una bonificación del 50%. Deben presentar el último recibo de cobro al momento de la verificación. Vehículos nuevos: En la Provincia, la primera verificación se realiza a los 2 años de antigüedad. En CABA, gracias a reformas recientes, los autos particulares nuevos están exentos hasta cumplir 4 años o alcanzar los 64.000 kilómetros.

Ver también: Cambios en la VTV: La letra chica que afecta a los conductores bonaerenses en febrero 2026

Qué están mirando los inspectores: el foco en la “Seguridad Pasiva”

Las inspecciones en 2026 se han vuelto más rigurosas en elementos que antes pasaban desapercibidos. Ya no basta con que el auto frene bien; ahora el interior del habitáculo es clave.

Parabrisas y visibilidad: Cualquier rajadura que supere los 5 cm o que esté en el campo visual del conductor es motivo de rechazo. Además, se controla el estado de las escobillas del limpiaparabrisas.

Cualquier rajadura que supere los 5 cm o que esté en el campo visual del conductor es motivo de rechazo. Además, se controla el estado de las escobillas del limpiaparabrisas. Cinturones y apoyacabezas: Todos los ocupantes deben tener su cinturón inercial funcionando. Los apoyacabezas deben estar presentes en todas las plazas; su falta es causal automática de rebote.

Todos los ocupantes deben tener su cinturón inercial funcionando. Los apoyacabezas deben estar presentes en todas las plazas; su falta es causal automática de rebote. Matafuegos y Balizas: El extintor debe estar cargado, con la vigencia al día y, muy importante, sujeto de forma segura dentro del habitáculo, nunca suelto en el baúl.

Ver también: Cambios en la VTV 2026: Todos los aspectos que se inspeccionan en el vehículo este año

Documentación digital: ¿qué papeles tenés que llevar?

Gracias a la modernización impulsada por el Gobierno Nacional, ya no es estrictamente necesario llevar todos los papeles físicos, aunque se recomienda tenerlos por si fallan los sistemas o la señal en ruta:

Cédula Verde o Azul: Se acepta la versión digital de la app Mi Argentina.

Se acepta la versión digital de la app Mi Argentina. Licencia de Conducir: También válida en formato digital, siempre que esté vigente.

También válida en formato digital, siempre que esté vigente. Seguro Obligatorio: El comprobante digital en el celular es suficiente para los controles.

El comprobante digital en el celular es suficiente para los controles. Informe de inspección anterior: Solo si es una re-verificación (cuando el auto salió “condicional”).

Diferencias clave: PBA vs. CABA

Es común la confusión entre las dos jurisdicciones más grandes. Mientras que en Provincia la VTV es anual a partir del segundo año, en Capital Federal se extendieron los plazos para autos nuevos. Sin embargo, si tu auto está radicado en Provincia, debés cumplir la ley de Provincia; no podés elegir dónde verificar basándote en qué norma te conviene más.