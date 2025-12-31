Alerta Naranja y 40°C en Provincia de Buenos Aires: el pronóstico para la mesa de Año Nuevo y cuándo llega el alivio

Este 31 de diciembre de 2025 pasará a la historia como uno de los cierres de año más sofocantes en la Provincia de Buenos Aires. Con una sensación térmica que ha superado los 40°C en gran parte del AMBA y el interior bonaerense, la gran duda de las familias es qué pasará a la hora del brindis: ¿Se puede armar la mesa afuera o la lluvia arruinará el festejo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha actualizado sus avisos a corto plazo. A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para pasar la noche de forma segura y cuándo bajará, por fin, la temperatura.

La gran duda: ¿Mesa adentro o mesa afuera?

El panorama para la cena de Nochevieja es complejo. Si bien el calor invita a estar al aire libre, la atmósfera está extremadamente inestable. Según el último reporte de las 15:00 hs:

Tarde y atardecer: Se mantienen las probabilidades de chaparrones aislados pero intensos, especialmente en la zona oeste y sur del Gran Buenos Aires. El calor será agobiante, con temperaturas que difícilmente bajen de los 30°C antes de las 22:00 hs.

Se mantienen las probabilidades de chaparrones aislados pero intensos, especialmente en la zona oeste y sur del Gran Buenos Aires. El calor será agobiante, con temperaturas que difícilmente bajen de los 30°C antes de las 22:00 hs. Hora del brindis (Medianoche): Existe una baja probabilidad de lluvia justo a las 00:00 en el AMBA, pero el cielo estará amenazante y ventoso. La recomendación de los expertos es armar la mesa adentro con buena ventilación (aires acondicionados o ventiladores) o tener un “plan B” inmediato bajo techo si decidís comer afuera.

Alerta Naranja: Qué significa y zonas afectadas

El SMN mantiene la Alerta Naranja para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varios partidos del norte y centro de la provincia. Esto indica que las temperaturas tienen un efecto moderado a alto en la salud y pueden ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

En el interior de la provincia, localidades como Trenque Lauquen y Pehuajó han rozado récords históricos esta tarde. La Costa Atlántica, por su parte, presenta un alivio relativo por la brisa marina, pero con índices UV extremadamente altos.

Cuidados urgentes para esta noche

El consumo de alcohol y las comidas pesadas típicas de las Fiestas son una combinación peligrosa con este calor. El Ministerio de Salud bonaerense recomienda:

Hidratación constante: Alterná cada copa de alcohol con un vaso grande de agua fresca. No esperes a tener sed.

Alterná cada copa de alcohol con un vaso grande de agua fresca. No esperes a tener sed. Alimentación: Evitá las comidas hipercalóricas. Priorizá mesas frías, ensaladas y frutas.

Evitá las comidas hipercalóricas. Priorizá mesas frías, ensaladas y frutas. Grupos de riesgo: Prestá especial atención a los adultos mayores y niños pequeños. Si alguien se siente mareado, con piel roja y caliente, llevalo a un lugar fresco inmediatamente y ofrecele agua.

¿Cuándo llega el alivio?

La buena noticia llegará recién con el nuevo año. Se espera el ingreso de un frente frío que comenzará a desplazarse durante la madrugada y mañana del 1° de enero de 2026. Esto provocará:

1. Rotación del viento: Ráfagas del sector sur que limpiarán la humedad.

2. Descenso de temperatura: Se espera que para el jueves y viernes las máximas vuelvan a valores más agradables, cercanos a los 26°C y 28°C, dando fin a esta ola de calor extrema.

Importante: Ante cortes de luz, recordá mantener la heladera cerrada el mayor tiempo posible para conservar la cadena de frío de los alimentos de la cena.

Mantenete atento a las actualizaciones del clima en tu municipio antes de sacar la mesa al patio. ¡Que tengas un comienzo de 2026 seguro y fresco!