Alerta en Provincia de Buenos Aires: crecen los casos de tos convulsa y ya hay cuatro muertes de bebés

Alerta en Buenos Aires: crecen los casos de tos convulsa y ya hay cuatro muertes de bebés

El Ministerio de Salud bonaerense ha emitido una alerta epidemiológica debido al significativo aumento de casos de tos convulsa (también conocida como coqueluche o pertussis) en la provincia. Esta enfermedad respiratoria bacteriana puede resultar especialmente grave en bebés y niños pequeños. Según el Boletín Epidemiológico de la semana 42 de 2025, los contagios confirmados han triplicado los valores de 2024 y ya se contabilizan cuatro muertes de lactantes.

Incremento alarmante de casos a nivel provincial

De acuerdo con los datos oficiales, hasta la semana 40 se notificaron 772 casos sospechosos. De esos, 63 fueron confirmados y 252 clasificados como probables. Las víctimas fatales eran menores de entre un mes y dos años; tres de ellas no habían recibido las vacunas correspondientes, y el cuarto caso, un recién nacido, no contaba con protección porque su madre no fue vacunada durante el embarazo.

El Ministerio de Salud ha advertido que las coberturas de vacunación están por debajo de los niveles esperados en todas las regiones de la provincia, con especial preocupación en las regiones V, VI, VII y XII, que abarcan varios municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante este contexto, se está instando a la población a completar los esquemas de vacunación infantil y materna, recordando que las dosis son gratuitas y obligatorias en el sistema público.

Medidas adoptadas para contener la propagación

El Boletín Epidemiológico indica que los casos se han presentado en pacientes desde los 15 días hasta los 38 años, siendo el 55% de estos en niños de hasta un año, destacando una mayor prevalencia en niñas. La mayor concentración de casos se observa en las regiones sanitarias del AMBA, mientras que las tasas más altas se han registrado en las regiones XI, con cabecera en La Plata, y II, siguiendo la tendencia observada en 2024. Una de las víctimas fatales era un bebé oriundo de la capital bonaerense que murió en un centro asistencial de Buenos Aires.

Para controlar la situación, el Ministerio ha dispuesto varias medidas que incluyen:

  • aislamiento respiratorio de casos sospechosos
  • búsqueda activa y seguimiento de contactos
  • profilaxis antibiótica
  • verificación de esquemas de vacunación

Características clínicas de la tos convulsa y sus complicaciones

La enfermedad avanza típicamente en tres etapas: una fase catarral inicial similar a un resfrío; una etapa paroxística caracterizada por intensos ataques de tos que pueden provocar cianosis y apneas en los bebés; y una fase de convalecencia en la que disminuyen los episodios. En menores de seis meses, las complicaciones más serias pueden incluir bronconeumonía, convulsiones y daño neurológico permanente.

Por su parte, adolescentes y adultos con inmunidad previa tienden a presentar síntomas más leves. Ante este panorama, las autoridades sanitarias han enfatizado la importancia de fortalecer la vacunación para evitar nuevos brotes y proteger a los recién nacidos, el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad prevenible.

