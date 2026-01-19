Alerta conductores: Los 3 tramos más peligrosos de las rutas bonaerenses hoy

Estamos en el pico de la temporada. La segunda quincena de enero de 2026 trae consigo el recambio turístico más fuerte del año en la Provincia de Buenos Aires. Mientras miles de familias cargan el auto rumbo a la Costa Atlántica o las sierras, la preocupación ya no es solo el precio de la nafta o el alojamiento, sino el estado crítico de ciertas arterias viales.

Más allá de las demoras habituales en la Ruta 2, existen “trampas” en el asfalto que pueden convertir una escapada de verano en una pesadilla mecánica o, peor aún, en un accidente. Basándonos en los reportes viales de esta semana y las alertas de usuarios en tiempo real, identificamos los 3 puntos rojos que debés evitar o transitar con extrema precaución hoy.

1. Ruta Provincial 29: La “trampa” del asfalto deformado

Muchos turistas, buscando evitar el colapso de la Ruta 2 o la Ruta 11, eligen la Ruta 29 como vía alternativa para llegar a Ayacucho, Balcarce o conectar con la Costa. Sin embargo, este enero de 2026 se presenta como una opción de alto riesgo.

El tramo crítico se encuentra específicamente entre Brandsen y General Belgrano, y se extiende peligrosamente hacia Ayacucho. Los reportes recientes indican:

Huellones profundos: El paso de camiones ha deformado el asfalto creando surcos que desestabilizan vehículos chicos, especialmente en días de lluvia donde se acumula agua invisible.

Obras activas y desvíos: Si bien se anunciaron trabajos de repavimentación para la intersección con la Ruta 74 esta semana, la presencia de maquinaria y calzada reducida sorprende a los conductores que viajan a alta velocidad.

Recomendación: Si vas hacia Balcarce o Necochea, evaluá seguir por Ruta 3 hasta Las Flores y luego conectar, aunque sea más largo. Si tomás la 29, no superes los 80 km/h en los tramos de huella.

2. Ruta Provincial 51: El puente “intransitable” de Ramallo

Una alerta urgente surgió en los últimos días para quienes se mueven por el norte de la provincia. La Ruta 51, columna vertebral para el transporte y el turismo que conecta con el centro bonaerense, presenta una situación alarmante en su intersección con la Ruta Nacional 9.

Reportes del 10 de enero confirman que la subida al puente en este cruce (zona Ramallo) está prácticamente destruida. A pesar de arreglos previos, la calzada ha cedido nuevamente, obligando a los vehículos a frenar a cero o realizar maniobras bruscas para esquivar cráteres que rompen trenes delanteros y neumáticos.

El dato clave: Este punto es vital si venís desde Rosario o el norte hacia la Costa. La sorpresa al subir el puente es el factor principal de siniestros hoy.

3. Ruta 88: La “ruta de la muerte” entre Mar del Plata y Necochea

Es un clásico triste de cada verano, pero en 2026 la situación de la Ruta 88 sigue siendo crítica. Con la ocupación turística a pleno entre ambas ciudades balnearias, la falta de autovía cobra su precio.

El peligro no son solo los baches, sino la infraestructura obsoleta para el caudal actual:

Sin banquinas seguras: En gran parte de los 125 km que unen “La Feliz” con Necochea, la banquina es de tierra o pasto descalzado, haciendo imposible una maniobra de emergencia segura.

Ancho insuficiente: Los sobrepasos son la maniobra más letal aquí. Con el tráfico intenso de enero, la paciencia se agota y los adelantamientos indebidos aumentan exponencialmente.

Atención: Si viajás de noche, extremá la precaución. La señalización es deficiente en curvas cerradas cerca de Mechongué.

Bonus: Ojo con los radares en la Ruta 2

Para cerrar, no olvides que la seguridad también implica respetar las normas. En este enero 2026, los controles se han intensificado en la Autovía 2. Los puntos donde más multas se están labrando esta quincena son:

Zona de Castelli (Km 175-185): La máxima baja a 80 km/h y el radar no perdona.

La máxima baja a 80 km/h y el radar no perdona. Zona de Dolores (Km 195-205): Atención a las reducciones de velocidad al cruzar la ciudad.

Compartí esta información con quienes viajan esta semana. Llegar tarde es mejor que no llegar.