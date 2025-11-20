Alerta amarilla por tormentas en la Provincia y el AMBA este jueves

Ignacio Hernández
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso de rango amarillo para diversas regiones de Argentina, alertando sobre condiciones climáticas adversas que se prevén para este jueves.

Alertas por condiciones climáticas en el país

El SMN informa que el fenómeno incluirá tormentas aisladas que podrían estar acompañadas de granizo, ráfagas de viento y intensas precipitaciones en varias provincias. Las regiones afectadas comprenden el Área Metropolitana de Buenos Aires, norte y centro de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otras.

Recomendaciones a la población

El organismo recomienda a la población estar atentos a los distintos avisos y tomar precauciones como evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volar a causa del viento y estar informados a través de fuentes oficiales. Se anticipa que las condiciones puedan mejorar hacia el fin de semana.

Expectativas para el fin de semana

A medida que se acerque el fin de semana, se espera una mejoría en el clima, con temperaturas más agradables que oscilarán entre los 20°C y 25°C en gran parte del país. No obstante, es fundamental no bajar la guardia y mantenerse informado sobre las actualizaciones del SMN.

joven mdq
