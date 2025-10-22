Alerta amarilla por lluvias y tormentas y posibilidad de granizo en el sur bonaerense

En las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de lluvias y tormentas en el sur de la Provincia de Buenos Aires , lo que ha llevado a emitir una alerta de nivel amarillo con posibilidad de granizo. Este fenómeno se espera para el jueves 23 de octubre.

¿Qué se prevé con el avance del frente frío?

De acuerdo con la información proporcionada por el SMN, el avance de un frente frío causará “inestabilidad en la franja central” de la provincia. Esta condición meteorológica provocará precipitaciones que podrían intensificarse en las próximas horas.

El SMN también ha indicado que durante la madrugada del viernes, se registrarán tormentas con potencial para generar ráfagas de viento y abundante lluvia, con acumulaciones que ya se sitúan entre 25 a 35 mm en diversas localidades.

Regiones específicas afectadas por la tormenta

El Municipio de Bahía Blanca ha emitido un informe meteorológico que prevé la llegada de tormentas de mayor intensidad. En este contexto, se destaca un aviso indicando que varios distritos estarán expuestos a las mismas condiciones climáticas adversas.

Bahía Blanca

Coronel Dorrego

Coronel Rosales

Coronel Pringles

Monte Hermoso

Puan

Saavedra

Tornquist

Medidas de precaución ante las alertas meteorológicas

Con el fin de garantizar la seguridad de la población, las autoridades recomiendan seguir ciertas medidas de precaución durante la inminente tormenta: