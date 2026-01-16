Alerta Amarilla para este Sábado: El mapa de las zonas donde golpearán las tormentas fuertes en Provincia Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este viernes sus advertencias. Un extenso frente de tormentas afectará el centro, oeste y sur de la Provincia de Buenos Aires durante el inicio del fin de semana. Mirá el pronóstico.

El clima dará un giro brusco este fin de semana en gran parte del territorio bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en la mañana de este viernes 16 de enero una nueva alerta amarilla que pone bajo vigilancia a decenas de localidades del interior y la costa sur para la jornada de mañana, sábado 17 de enero.

Según el reporte oficial, el sistema de mal tiempo se desplazará cubriendo una amplia zona productiva y turística, generando condiciones peligrosas para quienes tengan planificado viajar o realizar actividades al aire libre.

🗺️ El nuevo mapa: ¿Qué ciudades están bajo alerta este sábado?

A diferencia de los avisos anteriores centrados en el norte, la actualización del SMN muestra ahora una extensa área de cobertura en el centro, oeste y sur de la provincia. Las zonas pintadas de amarillo en el mapa oficial incluyen:

Zona Serrana y Centro: La alerta rige plenamente para Tandil, Olavarría, Azul y Rauch , extendiéndose hacia Laprida y Benito Juárez.

La alerta rige plenamente para , extendiéndose hacia Laprida y Benito Juárez. Oeste bonaerense: Se esperan fenómenos intensos en Trenque Lauquen, Pehuajó, Daireaux , Guaminí y Carhué.

Se esperan fenómenos intensos en , Guaminí y Carhué. Sur y Costa Atlántica Sur: El aviso afecta a Tres Arroyos, Coronel Dorrego y la zona balnearia de Monte Hermoso. También incluye a Coronel Suárez y Coronel Pringles.

Atención viajeros: Si bien Bahía Blanca aparece en el límite del área de cobertura en los mapas actuales, se recomienda precaución dada la proximidad de las tormentas en la zona de Monte Hermoso y Dorrego.

⛈️ ¿Qué implica esta Alerta Amarilla?

El nivel amarillo indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Para este sábado 17, el SMN advierte sobre la posible ocurrencia de:

Tormentas, algunas localmente fuertes.

Ráfagas de viento intensas que pueden complicar la conducción en ruta.

intensas que pueden complicar la conducción en ruta. Ocasional caída de granizo .

. Fuerte actividad eléctrica.

Abundante caída de agua en cortos períodos.

🛡️ Recomendaciones para el fin de semana

Ante la previsión de tormentas para el sábado, Protección Civil recomienda:

Asegurá los objetos: Si estás en camping o casa de veraneo, guardá o atá todo lo que pueda volarse. Evitá la exposición: No permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas ante la amenaza de tormentas eléctricas. Precaución en ruta: Si viajás hacia la costa sur o las sierras, hacelo con luces bajas encendidas y reducí la velocidad bajo lluvia. Mantenete informado: El frente puede desplazarse; revisá las actualizaciones del SMN antes de salir.

