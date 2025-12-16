Aguinaldo estatales Provincia de Buenos Aires: cuándo se cobra en diciembre 2025 y la confirmación de fondos

Los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires aguardan la confirmación oficial del cronograma de pagos correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2025. Mientras se definen los días exactos de depósito, la reciente autorización de endeudamiento por parte del Gobierno Nacional a la gestión de Axel Kicillof ha traído alivio respecto a la disponibilidad de los fondos para afrontar estas obligaciones salariales antes de las fiestas.

Estatales Bonaerenses: Fechas de cobro del Aguinaldo

Si bien el Ministerio de Economía bonaerense suele publicar el cronograma detallado a mediados de mes, históricamente el pago del medio aguinaldo a los estatales (docentes, médicos, policías y administrativos) se realiza antes de la Navidad.

A diferencia de otros meses, el calendario de diciembre debe sortear los días no laborables y feriados. Considerando que este año el 20 de diciembre cae sábado, se estima que el depósito se realizará en los días hábiles previos o inmediatamente posteriores a ese fin de semana, concentrándose probablemente entre el viernes 19 y el martes 23 de diciembre.

Fondos garantizados: el acuerdo financiero Nación-Provincia

Una de las mayores preocupaciones del sector público era la liquidez de la Provincia para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos en un contexto de recorte de transferencias discrecionales. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una noticia clave para las arcas bonaerenses.

El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, autorizó al gobernador Axel Kicillof a emitir letras por un total de 500 mil millones de pesos. Esta medida administrativa permite a la Provincia de Buenos Aires acceder a financiamiento en el mercado local.

Esta inyección de recursos tiene como objetivo principal la cancelación de deuda y el financiamiento de obras, pero fundamentalmente otorga “oxígeno” a la tesorería provincial para cerrar el año fiscal cumpliendo con las obligaciones corrientes, entre las que se destaca el pago del medio aguinaldo a la totalidad de la planta estatal.

¿Cómo se calcula el Aguinaldo de diciembre 2025?

Para aquellos trabajadores que deseen anticipar el monto a percibir, es importante recordar la fórmula de cálculo vigente. El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre del año (julio-diciembre).

Para el cálculo se deben considerar:

El sueldo básico.

Horas extras y comisiones.

Cualquier otro concepto remunerativo.

En caso de que el empleado no haya trabajado el semestre completo, el pago será proporcional a los meses trabajados. La fórmula en este caso es: (el 50% del mejor sueldo dividido por 180) multiplicado por los días trabajados.

Impuesto a las Ganancias y el SAC

Otro punto relevante para los salarios más altos de la administración pública es la incidencia del Impuesto a las Ganancias. Según la normativa vigente y las últimas actualizaciones fiscales, el aguinaldo puede verse afectado si el promedio de los haberes brutos supera el piso establecido. Sin embargo, existen exenciones específicas para ciertos rubros que pueden aliviar la carga tributaria en este pago extraordinario.

Se espera que en las próximas 48 a 72 horas, la Tesorería General de la Provincia oficialice el cronograma de pago según la terminación del DNI o por organismo, despejando así la incertidumbre de miles de familias bonaerenses de cara a las celebraciones de fin de año.