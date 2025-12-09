Aguinaldo docente en diciembre 2025: Fechas de cobro Provincia por Provincia

Diciembre es un mes clave para el bolsillo de los docentes en Argentina. Con el cierre del ciclo lectivo 2025, la consulta más recurrente en las salas de profesores y grupos de WhatsApp es una sola: ¿Cuándo se cobra el medio aguinaldo? A diferencia de otros años, este diciembre llega con un mapa salarial heterogéneo tras la eliminación definitiva del FONID y las nuevas escalas de Ganancias que impactan de forma distinta según la provincia.

Si sos docente en la Provincia de Buenos Aires, CABA o el interior, acá tenés la guía definitiva y actualizada a la fecha para saber cuándo vas a ver depositado tu Sueldo Anual Complementario (SAC).

Fechas de cobro del Aguinaldo: Provincia por Provincia

La Ley de Contrato de Trabajo establece el 18 de diciembre como fecha límite legal para el depósito del SAC, con una extensión de hasta cuatro días hábiles. Sin embargo, cada jurisdicción tiene su propio cronograma.

Ver también: Aguinaldo y Bono de Fin de Año: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025

A continuación, el esquema de pagos que se maneja para este mes:

Nación y Universidades Nacionales: Se espera el depósito entre el 15 y el 17 de diciembre .

Se espera el depósito entre el . Provincia de Buenos Aires (PBA): El gobierno bonaerense suele liquidar el aguinaldo a los docentes activos antes de las Fiestas. Este año, se espera que el pago se deposite el viernes 19 o lunes 22.

El gobierno bonaerense suele liquidar el aguinaldo a los docentes activos antes de las Fiestas. Este año, se espera que el pago se deposite el viernes 19 o lunes 22. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Los docentes porteños percibirán el aguinaldo junto con el sueldo de diciembre o en una liquidación complementaria promediando el mes, estimativamente entre el 18 y el 20 de diciembre .

Los docentes porteños percibirán el aguinaldo junto con el sueldo de diciembre o en una liquidación complementaria promediando el mes, estimativamente entre el . Mendoza: La administración provincial realizará el depósito entre el 15 y el 22 de diciembre .

La administración provincial realizará el depósito entre el . Santa Fe: Se prevé el pago escalonado a partir de la segunda quincena, con la particularidad de la exención de Ganancias para el sector.

Se prevé el pago escalonado a partir de la segunda quincena, con la particularidad de la exención de Ganancias para el sector. Córdoba: Los docentes cordobeses cobrarán en la semana previa a Navidad, siguiendo el cronograma habitual de la provincia.

Ver también: Sueldos, aguinaldo y bono para Estatales en Provincia de Buenos Aires: Fechas de cobro para diciembre

Dato clave: Si sos suplente en provincias como Mendoza, recordá que tu liquidación suele diferirse y podrías cobrar este aguinaldo recién en los primeros meses de 2026, salvo excepciones de cargos vacantes.

Cómo calcular tu aguinaldo este año (y el factor “Ex-FONID”)

La fórmula base no cambió: el aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre (julio-diciembre 2025).

Para hacer tu cálculo, tenés que mirar tu recibo de sueldo y buscar el mes donde tu bruto fue más alto. Pero ¡ojo!, acá viene el detalle técnico que genera confusión este año:

Ítems Remunerativos: Entran todos (básico, antigüedad, bonificaciones remunerativas). El “hueco” del FONID: Al haberse eliminado el Fondo Nacional de Incentivo Docente a principios de 2024, ese monto ya no existe en la ecuación nacional. Compensaciones Provinciales: Muchas provincias crearon ítems para “tapar” la falta de FONID. Revisá tu recibo: si ese ítem figura como “No Remunerativo”, no entra en la base de cálculo del aguinaldo. Si tu gremio logró pasarlo a remunerativo, entonces sí te suma para el aguinaldo.

Ejemplo práctico:

Si tu mejor sueldo bruto de julio a diciembre fue de $1.200.000, tu aguinaldo bruto debería ser de $600.000. A eso, restale los descuentos de ley (jubilación, obra social) para saber el neto de bolsillo.

Ver también: Aguinaldo Diciembre 2025: Fechas de cobro confirmadas para Estatales, Jubilados y Privados

Impuesto a las Ganancias: ¿Te descuentan o no?

Este es el tema más sensible de 2025. Tras la restitución de la cuarta categoría, muchos docentes quedaron al borde del tributo. La situación actual es:

Piso alto: El mínimo no imponible ronda los $2.360.000 netos (para solteros sin hijos) y cerca de $2.700.000 o más para casados con hijos. Esto deja afuera del impuesto a la gran mayoría de los cargos iniciales y medios.

El mínimo no imponible ronda los (para solteros sin hijos) y cerca de o más para casados con hijos. Esto deja afuera del impuesto a la gran mayoría de los cargos iniciales y medios. Directivos y doble cargo: Si sumás antigüedad y dos cargos, o tenés un cargo directivo alto, es probable que tu aguinaldo sufra retenciones si superás esos montos acumulados.

Si sumás antigüedad y dos cargos, o tenés un cargo directivo alto, es probable que tu aguinaldo sufra retenciones si superás esos montos acumulados. La excepción santafesina: En la provincia de Santa Fe, rige una normativa específica para que los docentes no paguen Ganancias , gracias a acuerdos locales que blindan el salario educativo de este tributo.

En la provincia de Santa Fe, rige una normativa específica para que los docentes , gracias a acuerdos locales que blindan el salario educativo de este tributo. Zona Patagónica: Docentes de Neuquén, Río Negro y Chubut deben prestar especial atención, ya que la eliminación de beneficios de zona desfavorable en el cálculo nacional de Ganancias bajó la vara en la región sur.

Recomendación final antes de ir al cajero

Antes de planificar tus gastos de las Fiestas, ingresá a la plataforma oficial de tu provincia (como el portal ABC en PBA o Mi Autogestión en CABA) y descargá tu recibo de haberes digital (COULI) en cuanto esté disponible. Verificá que se haya tomado el mejor sueldo del semestre y no el último, especialmente si tuviste un aumento fuerte o retroactivo en septiembre u octubre.