Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción imperdible: Fechas confirmadas y cómo pagar en cuotas sin interés

La aerolínea de bandera argentina ha sorprendido al mercado turístico con el lanzamiento de una promoción relámpago que busca incentivar los viajes durante la denominada “temporada baja” de 2026. Con un descuento directo del 25% sobre la tarifa base, la compañía apunta a sostener el flujo de pasajeros en los meses posteriores al verano, ofreciendo condiciones de financiación que resultan clave para el bolsillo del viajero local.

Esta nueva campaña no solo abarca destinos dentro del territorio nacional, sino que se extiende a toda la red regional e internacional, permitiendo planificar escapadas a países vecinos, el Caribe y Estados Unidos con valores significativamente reducidos.

Fechas confirmadas: cuándo se puede viajar con descuento

El beneficio del 25% de descuento aplica de forma automática para compras realizadas durante esta última semana de febrero de 2026. Sin embargo, lo más importante para el usuario es el período de utilización de los tickets, el cual varía según la región del destino elegido:

Vuelos Nacionales: Los pasajes con descuento son válidos para volar desde el 1 de marzo hasta el 15 de junio de 2026. Es la ventana ideal para aprovechar los fines de semana largos de otoño.

Los pasajes con descuento son válidos para volar desde el 1 de marzo hasta el 15 de junio de 2026. Es la ventana ideal para aprovechar los fines de semana largos de otoño. Red Regional (Sudamérica): Aplica para viajes programados entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. Incluye destinos populares como Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, Lima y Montevideo.

Aplica para viajes programados entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. Incluye destinos populares como Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, Lima y Montevideo. Caribe: Quienes busquen sol y playa podrán utilizar el beneficio para volar entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

Quienes busquen sol y playa podrán utilizar el beneficio para volar entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. Miami (EE. UU.): La promoción se extiende para salidas desde el 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2026.

Es fundamental tener en cuenta que, debido a la alta demanda esperada, la aerolínea ha establecido ciertos “bloqueos” o fechas exceptuadas que coinciden con los picos de tráfico por feriados nacionales, como Semana Santa (del 1 al 5 de abril) y el puente de mayo.

Financiación y cuotas: las mejores opciones por banco

En un contexto donde la financiación es el motor de las decisiones de compra, Aerolíneas Argentinas mantiene acuerdos vigentes con diversas entidades bancarias para permitir el pago en cuotas fijas sin interés. A continuación, el detalle de las opciones disponibles al cierre de febrero de 2026:

Banco Nación (BNA): Ofrece hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Además, quienes utilicen la billetera MODO BNA+ pueden acceder a un 10% de reintegro adicional sin tope en compras seleccionadas.

Ofrece hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Además, quienes utilicen la billetera MODO BNA+ pueden acceder a un 10% de reintegro adicional sin tope en compras seleccionadas. Banco Macro: Los clientes cuentan con la posibilidad de abonar en 3 o 6 cuotas sin interés para destinos nacionales.

Los clientes cuentan con la posibilidad de abonar en 3 o 6 cuotas sin interés para destinos nacionales. Tarjetas Regionales: Bancos como el de Corrientes, el Banco del Chubut (Patagonia 365) y la Tarjeta Tuya (Chaco) mantienen promociones de entre 3 y 12 cuotas sin interés para fomentar el turismo federal.

Bancos como el de Corrientes, el Banco del Chubut (Patagonia 365) y la Tarjeta Tuya (Chaco) mantienen promociones de entre 3 y 12 cuotas sin interés para fomentar el turismo federal. Planes de cuotas generalizados: Para la red de cabotaje, se habilitó la opción de 6 cuotas sin interés con “todos los bancos” en vuelos seleccionados, una medida que busca democratizar el acceso al avión frente al transporte terrestre.

Cómo acceder al beneficio y qué tener en cuenta

El descuento del 25% se aplica de manera automática en el sitio web oficial de la compañía, el call center y las sucursales físicas. No es necesario ingresar un código promocional, ya que el sistema muestra la tarifa con la rebaja aplicada sobre la base imponible (sin incluir impuestos ni tasas aeroportuarias).

Para los viajeros que prefieran operar en moneda extranjera, la aerolínea también habilitó la opción de compra en dólares manteniendo el beneficio, lo que resulta una alternativa interesante para quienes poseen ahorros en divisas y quieren evitar la percepción de impuestos nacionales sobre el peso.

Al tratarse de una tarifa promocional, se recomienda verificar las condiciones de equipaje, ya que muchas de estas ofertas corresponden a la categoría “Base” o “Lite”, que suelen incluir únicamente un bolso de mano o mochila. Si necesitás despachar una valija, el costo adicional podría aplicarse por separado.