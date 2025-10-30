Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos y cuotas sin interés para viajar antes del verano

Con la mirada puesta en incentivar los viajes en la antesala de la temporada alta, Aerolíneas Argentinas activó una nueva promoción con descuentos y facilidades de pago para volar tanto dentro del país como al exterior. La propuesta busca estimular la demanda de pasajes en los meses previos a las Fiestas y ofrecer una oportunidad para quienes quieran aprovechar escapadas cortas o concretar un viaje pendiente antes de fin de año.

Promoción de Aerolíneas Argentinas: fechas clave y condiciones

La aerolínea de bandera anunció un 10% de descuento sobre la base de la tarifa en todas sus rutas nacionales e internacionales, junto con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés para los vuelos dentro de Argentina.

Detalles de la promoción:

Vigencia de compra: del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2025 , hasta las 23:59.

del , hasta las 23:59. Período de viaje: desde el 28 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2025 . Quedan excluidos los viajes durante las Fiestas y la temporada alta de verano.

desde el . Quedan excluidos los viajes durante las Fiestas y la temporada alta de verano. Descuento aplicado: 10% sobre la base de la tarifa , sin incluir impuestos, tasas ni cargos de combustible.

10% sobre la , sin incluir impuestos, tasas ni cargos de combustible. Rutas incluidas: todas las operadas directamente por Aerolíneas Argentinas S.A. , tanto de ida como de ida y vuelta .

todas las operadas directamente por , tanto de como de . Cabinas: disponible en Turista y Premium Economy/Business .

disponible en y . Beneficiarios: adultos, menores e infantes.

El beneficio no es acumulable con otras promociones y solo aplica a vuelos directos.

Beneficios para vuelos nacionales

Uno de los puntos más atractivos de la promoción es la financiación en cuotas sin interés, disponible exclusivamente para los vuelos dentro del territorio argentino. Esta facilidad representa una ventaja importante para quienes buscan recorrer el país antes de fin de año sin hacer un gran desembolso inicial.

Ventajas destacadas para vuelos domésticos:

Pago en cuotas sin interés con tarjetas de crédito seleccionadas.

con tarjetas de crédito seleccionadas. Posibilidad de combinar destinos turísticos locales antes del inicio de la temporada alta.

Tarifas expresadas en pesos argentinos, con el descuento aplicado automáticamente.

Oportunidades para vuelos internacionales

Aunque los vuelos al exterior no cuentan con financiación sin interés, el 10% de descuento sigue siendo una oportunidad interesante para reducir el costo total del pasaje, especialmente en destinos de alta demanda hacia fines de 2025.

Entre los destinos más elegidos por los viajeros argentinos figuran Miami, Madrid, Roma, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Lima, todos incluidos en la promoción.

Dónde comprar los pasajes con descuento

Los boletos con descuento se pueden adquirir de forma exclusiva a través del sitio web oficial aerolineas.com.ar, aunque también están disponibles en:

Sucursales comerciales de Aerolíneas Argentinas.

de Aerolíneas Argentinas. Aeropuertos donde la compañía tiene presencia.

donde la compañía tiene presencia. Contact Center de atención telefónica.

Además, los socios del programa Aerolíneas Plus acumulan millas según las condiciones específicas de la tarifa adquirida. La empresa recordó que cada pasajero debe verificar la documentación requerida antes de viajar, tanto en vuelos nacionales como internacionales.