Advierten que el Fondo de Asistencia Laboral podría desfinanciar a la ANSES ¿Por qué?

En el debate por las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, el financiamiento del sistema previsional volvió a ocupar un lugar central. Proyectos que buscan modificar las reglas laborales abren interrogantes sobre su impacto fiscal y sobre el equilibrio de los recursos que sostienen jubilaciones y prestaciones sociales.

El Fondo de Asistencia Laboral y su impacto en la ANSES

Un análisis sobre el proyecto de creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) advirtió que su implementación podría implicar un desfinanciamiento anual de USD 3.000 millones para la ANSES. El planteo se centra en el mecanismo de financiamiento previsto dentro de la iniciativa incluida en la ley de Modernización Laboral.

Según la evaluación difundida, los recursos que alimentarían el nuevo fondo dejarían de ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra la seguridad social.

Para qué se crea el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL está diseñado para cubrir el pago de indemnizaciones laborales y funcionaría a través de cuentas individuales a nombre de cada empleador. Estas cuentas serían consideradas un patrimonio separado, con uso exclusivo para ese fin y administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores.

El régimen sería obligatorio para la mayoría de los empleadores del sector privado, con excepción de:

el régimen de la construcción

el régimen de empleados de casas particulares

Cómo se financiaría el nuevo fondo

El punto más discutido del proyecto es el esquema de financiamiento. La iniciativa establece una contribución mensual obligatoria del 3% sobre las remuneraciones que hoy se utilizan como base para las contribuciones patronales al SIPA.

En paralelo, el mismo texto legal prevé una reducción equivalente de 3 puntos porcentuales en las contribuciones patronales destinadas al sistema previsional. De esta manera:

no se incrementa el costo laboral total para los empleadores

se reduce el flujo de recursos hacia la seguridad social

Este mecanismo es el que explicaría la pérdida estimada de USD 3.000 millones anuales, equivalente a 0,46 puntos porcentuales del PBI para la Anses.

Presión adicional sobre el sistema previsional

Al impacto directo del FAL se suma, según el análisis, el aporte indirecto que continúan realizando las provincias al sistema previsional nacional. Esto se da a través de asignaciones específicas que afectan la coparticipación, con un costo estimado en 1,45 puntos porcentuales del PBI.

En conjunto, estos factores configuran un escenario de mayor presión sobre las cuentas del sistema de seguridad social, sin que el Presupuesto 2026 contemple partidas específicas para compensar la merma de recursos.

Quiénes se benefician con el esquema propuesto

El informe pone el foco en la estructura del empleo registrado en el sector privado. De acuerdo con datos oficiales:

el 84% de los empleadores tiene hasta 10 trabajadores

tiene hasta 10 trabajadores ese segmento concentra solo el 18% del empleo registrado

apenas el 1,82% de los empleadores tiene más de 100 empleados

tiene más de 100 empleados ese grupo concentra el 50% de los trabajadores registrados

Según el análisis, los mayores beneficios del FAL se concentran en los empleadores de mayor tamaño, que reúnen el 63% de la masa salarial total y son quienes más aprovechan la reducción de aportes para financiar futuras indemnizaciones.

Diferencias salariales según tamaño y sector

El nivel salarial también incide en el reparto de beneficios. Los datos relevados muestran que:

en empresas de hasta 10 empleados, el sueldo promedio es de $1.000.000

en empresas con más de 100 empleados, el promedio asciende a $2.200.000

en firmas de más de 5.000 empleados, el salario promedio alcanza $3.300.000

Por actividad, las diferencias son marcadas:

promedio general del sector privado: $1.767.681

sectores productores de bienes: $1.994.497

servicios: $1.656.666

agro: $1.031.652

petróleo, gas y minería: $5.722.678

gastronomía: $991.000

sector financiero: $4.500.000

enseñanza: $894.171

Un debate abierto sobre recursos y prioridades

A partir de estos datos, el análisis sostiene que el diseño del Fondo de Asistencia Laboral implica una transferencia de recursos desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a indemnizaciones futuras, con un impacto fiscal relevante y una distribución de beneficios concentrada en los empleadores de mayor escala.

El esquema propuesto reaviva el debate sobre cómo financiar reformas laborales sin afectar la sustentabilidad de la ANSES, en un contexto donde el sistema previsional ya enfrenta fuertes desafíos de mediano y largo plazo.