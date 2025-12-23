Tarjeta Alimentar 2026: Nuevos montos, padrón y fechas de cobro confirmadas

Con el arranque del 2026, millones de familias argentinas buscan precisiones sobre la Tarjeta Alimentar. Mientras la inflación continúa impactando en el bolsillo, la gran duda es si habrá actualización de montos en enero o febrero y cómo verificar si estás en el padrón activo. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre los cambios, las fechas de pago y los saldos vigentes.

¿Hay aumento en la Tarjeta Alimentar para 2026?

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se actualiza mensualmente por el índice de inflación (IPC), la Tarjeta Alimentar no tiene un mecanismo de aumento automático. Para este inicio de 2026, el Ministerio de Capital Humano ha decidido mantener los montos congelados, continuando con los valores vigentes desde mediados de 2024.

Si bien hubo rumores de una posible actualización para febrero, por el momento no hay anuncio oficial de incremento. Esto significa que el poder de compra de este beneficio ha disminuido en términos reales frente a la inflación de los últimos meses.

Montos oficiales: ¿Cuánto cobro en Enero 2026?

Al no haber modificaciones por decreto, los valores que se depositarán junto con tu asignación son los siguientes:

Familias con un hijo (hasta 17 años inclusive): $52.250

(hasta 17 años inclusive): Familias con dos hijos : $81.936

: Familias con tres o más hijos: $108.062

Dato clave: A esto debés sumarle el monto de la AUH (que sí aumentó un 2,5% aprox. en enero) y, si tenés hijos menores de 3 años, el Complemento Leche, que ronda los $47.340 para este mes.

Calendario de Pago Enero 2026

El pago de la Prestación Alimentar se realiza el mismo día que se acredita tu asignación (AUH o AUE). ANSES ha confirmado el cronograma para enero, que inicia el viernes 9:

DNI terminados en 0: Viernes 9 de enero

Viernes 9 de enero DNI terminados en 1: Lunes 12 de enero

Lunes 12 de enero DNI terminados en 2: Martes 13 de enero

Martes 13 de enero DNI terminados en 3: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero DNI terminados en 4: Jueves 15 de enero

Jueves 15 de enero DNI terminados en 5: Viernes 16 de enero

Viernes 16 de enero DNI terminados en 6: Lunes 19 de enero

Lunes 19 de enero DNI terminados en 7: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero DNI terminados en 8: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero DNI terminados en 9: Jueves 22 de enero

Padrón Tarjeta Alimentar 2026: Cómo consultar si te corresponde

Muchas familias consultan si es necesario volver a inscribirse. La respuesta es NO. El alta en el padrón es automática mediante el cruce de datos entre ANSES y Capital Humano. Sin embargo, es fundamental verificar si estás activo, especialmente si tu hijo cumplió años recientemente o si tuviste interrupciones en el cobro.

Pasos para verificar tu estado:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”. Allí verás el desglose del pago; si figura el concepto “Tarjeta Alimentar”, estás en el padrón. Alternativamente, podés chequear el saldo directamente en el cajero automático o home banking de la cuenta donde cobrás la AUH. También podés intentar la consulta directa con DNI en el sitio oficial: tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar (sujeto a disponibilidad del sistema).

Recordatorio: Edad límite extendida

Es importante recordar que sigue vigente la modificación implementada a finales de 2024 (Resolución 636/2024), la cual extendió la edad límite hasta los 17 años inclusive. Antes el corte era a los 14 años. Si tenés hijos de 15, 16 o 17 años que cobran AUH y aún no recibís el extra, te recomendamos revisar que sus datos estén correctamente cargados en ANSES.

¿Qué hacer si no me depositaron?

Si cumplís con los requisitos (cobrar AUH, hijos hasta 17 años o con discapacidad sin límite de edad) y no recibiste el pago este mes, verificá que no se haya vencido el plazo de presentación de la Libreta AUH de años anteriores, ya que la falta de este trámite puede suspender el beneficio principal y, por ende, la Tarjeta Alimentar.