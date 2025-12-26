¿Cuánto aumentará la AUH en enero 2026? Conocé los nuevos montos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se pagarán en enero de 2026 en todo el país. Esta actualización responde a la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual fue del 2,47%.

Anses oficializó los nuevos montos de la AUH en el Anexo V de la Resolución 380/2025. Como indica la normativa, se pagará un plus por zona desfavorable en determinadas regiones.

Montos de AUH confirmados por Anses en enero de 2026

Para los titulares de AUH, los valores actualizados que se acreditarán en enero de 2026 son:

Menor de edad : $125.518 , de los cuales $100.414,40 se cobran directamente y $25.103,60 se retienen hasta la presentación de la Libreta.

: , de los cuales se cobran directamente y se retienen hasta la presentación de la Libreta. Hijo con discapacidad: $408.705, con $326.964 de pago directo y $81.741 retenidos por Anses.

Recientemente, el Ministerio de Capital Humano habilitó a Anses a pagar el 100% de la AUH a determinados beneficiarios. Conforme a la Resolución 1170/2025, las familias con hijos de hasta 4 años, inclusive, percibirán la prestación sin retenciones siempre y cuando el Ministerio de Salud acredite los controles sanitarios automáticamente. No obstante, aún no se aclaró cuánto se implementará dicha medida.

Plus por zona desfavorable para la AUH

Anses paga un plus por zona desfavorable a los beneficiarios que habitan las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. En esta llamada Zona 1 de la AUH se liquidarán los siguientes montos en enero de 2026:

Menor de edad : $163.174 , de los cuales $130.539,20 se pagan directamente y $32.634,80 se retienen.

: , de los cuales se pagan directamente y se retienen. Hijo con discapacidad: $531.317, con un pago directo de $425.053 y $106.263,40 retenidos para su liquidación al presentar el formulario.

Este plus por región desfavorable solamente se paga a quienes cobran por cuenta bancaria tradicional. Con lo cual, no lo cobran aquellos que perciben la asignación a través de billeteras virtuales.

Beneficios alimentarios adicionales para beneficiarios de AUH

Además de la AUH, el Ministerio de Capital Humano mantiene otros beneficios alimentarios que otorga automáticamente al cruzar datos con Anses. Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que para enero de 2026 subirá a $47.340. El mismo corresponde a niños de hasta 3 años de edad.

Otro subsidio alimentario para estas familias es la Tarjeta Alimentar, la cual no se ajusta por movilidad. Su monto depende de la cantidad de hijos: $52.250 por uno, $81.936 por dos y $108.062 por más.