Whatsapp cambia para siempre: qué es el nuevo botón que verás al enviar un texto escrito

¿Alguna vez mandaste un dato confidencial por chat y te quedaste con miedo de que le saquen una captura de pantalla? WhatsApp acaba de habilitar la solución definitiva para terminar con esa inseguridad en tu celular.

La plataforma de Meta comenzó el despliegue de una transformación histórica enfocada en blindar al máximo tus conversaciones diarias de miradas ajenas.

Mensajes de texto de una sola visualización

La gran novedad de la aplicación es la llegada de los mensajes escritos que se autodestruyen inmediatamente después de ser leídos por el destinatario.

Esta herramienta copia el modelo de las fotos efímeras, impidiendo por completo que la otra persona pueda copiar el texto, reenviarlo o sacar captura de pantalla.

El misterioso “punto verde” en tu pantalla

Junto con el cambio de privacidad, la pantalla principal de la aplicación sumará un nuevo indicador visual en forma de punto verde.

Este sistema servirá para detectar de un vistazo los chats que tengan actividad reciente o estados pendientes, sin necesidad de abrir cada conversación de manera manual.

Cuenta regresiva “Después de leer”

Los mensajes temporales clásicos también reciben una mejora clave mediante un temporizador opcional que inicia la cuenta regresiva tras la lectura.

El usuario podrá elegir lapsos personalizados para que el texto desaparezca del chat, aunque si el destinatario no lo abre en 24 horas, el mensaje se borrará igual.

Cuándo llega la actualización a los celulares

Ambas funciones se encuentran en fase de despliegue gradual y masivo para los sistemas operativos de Android e iOS.

Los usuarios comenzarán a recibir estas herramientas de manera automática durante los próximos meses a medida que ejecuten las actualizaciones oficiales de la app.