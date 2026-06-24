Una denuncia inesperada ante la fifa sacude al barcelona y pone bajo la lupa a julián álvarez

Si estás siguiendo de cerca el mercado de pases europeo, te vas a sorprender con el inesperado giro legal que tomó el futuro del delantero argentino. Una sorpresiva presentación judicial amenaza con frenar de golpe su transferencia y podría terminar en castigos históricos tanto para el jugador como para su pretendiente.

La tensión entre los clubes españoles escaló a niveles máximos tras las declaraciones públicas del delantero de 26 años, abriendo un escenario de conflicto legal bajo el reglamento internacional.

El motivo de la grave denuncia ante la FIFA

El Atlético de Madrid tomó la determinación de denunciar formalmente al Barcelona ante el máximo organismo del fútbol mundial por iniciar negociaciones no autorizadas.

La dirigencia del club madrileño argumenta que el conjunto catalán contactó directamente a Julián Álvarez mientras el futbolista se encuentra bajo el denominado “período protegido” de su contrato actual.

Los millones en juego dentro del mercado europeo

La furia de los directivos madrileños se desató luego de rechazar una descomunal oferta oficial por parte del Barcelona que alcanzaba la impactante cifra de 150 millones de euros.

En Madrid recuerdan con firmeza que realizaron una inversión masiva hace apenas dos temporadas, desembolsando cerca de 95 millones de euros para comprarle la ficha al Manchester City.

El durísimo castigo que arriesga el Barcelona

Si el Tribunal del Fútbol de la FIFA decide avanzar con la sanción económica y deportiva, el castigo normativo contra la institución catalana será letal para sus aspiraciones.

El reglamento establece que el club infractor se expone a la prohibición de inscribir nuevos jugadores a nivel nacional e internacional durante dos períodos de fichajes completos y consecutivos.

Las consecuencias directas para el delantero argentino

El atacante cordobés de la Selección Argentina tampoco quedaría exento de penalizaciones severas si se comprueba que fue inducido a romper unilateralmente su vínculo contractual vigente.

La normativa internacional prevé una inhabilitación extrema de hasta cuatro meses sin poder jugar partidos oficiales en su futuro club a partir del comienzo de la nueva temporada deportiva.