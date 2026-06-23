Mundial 2026: el beneficio de último momento para volar a alentar a la scaloneta que pocos conocen

La victoria de la Selección frente a Austria encendió con todo la ilusión mundialista y dejó a miles de hinchas con ganas de subirse a un avión para alentar al equipo en su próximo partido. Si sos de los que están sacando cuentas para ver el cierre del grupo, una oportunidad de último momento podría resolver tu viaje de forma inmediata y por un valor mucho menor al esperado.

Los detalles de la tarifa promocional de último momento

Aerolíneas Argentinas habilitó una promoción especial con pasajes desde US$ 500 para el tramo de ida en sus vuelos especiales. La oferta busca capturar la fuerte demanda de los hinchas que quieren estar presentes en la definición de la fase de grupos tras el reciente triunfo albiceleste.

Fechas y horarios confirmados para el viaje

El beneficio aplica específicamente para vuelos programados en el marco de la Copa Mundial de la FIFA. Las salidas desde Buenos Aires están fijadas para el jueves 25 de junio a las 23:30 y el viernes 26 de junio a las 21:45, permitiendo llegar justo a tiempo para el partido del fin de semana.

Montos finales, tasas e impuestos a tener en cuenta

Al valor base de la promoción hay que sumarle los cargos correspondientes. De esta manera, el precio final para el pasaje más económico queda consolidado en US$ 655 por persona. Cabe destacar que la categoría siguiente se ubica en US$ 1.190 y que estas tarifas base no permiten cambios ni devoluciones.

El partido clave y las alternativas para la vuelta

Los vuelos tienen como destino el Dallas Stadium, escenario donde Argentina jugará contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina). Para el regreso, la compañía aérea ofrece alternativas de conexión con tarifas que parten desde los US$ 234 operando a través de la ruta regular desde Miami.