VTV en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos costos, plazos y quiénes pagan el 50%

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires ha iniciado febrero de 2026 con actualizaciones significativas en su cuadro tarifario y normativo. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó un incremento del 21,8% respecto a los valores de enero, fijando nuevos topes para la circulación legal de vehículos en todo el territorio provincial.

Este ajuste no solo responde a la actualización de costos operativos, sino que llega acompañado de beneficios específicos para sectores vulnerables y una aclaración necesaria sobre la vigencia de los turnos y los plazos de revisión según la antigüedad del parque automotor.

Nuevas tarifas para febrero 2026

A partir de este mes, los conductores que deban renovar la oblea deberán afrontar los siguientes costos finales (con IVA incluido):

Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65 (el valor básico anterior era de $79.640,87).

$97.057,65 (el valor básico anterior era de $79.640,87). Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604.

$174.604. Motos: $38.801.

$38.801. Remolques, semirremolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201.

$58.201. Remolques, semirremolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302.

Quiénes acceden al descuento del 50% y otros beneficios

Una de las novedades más consultadas es la bonificación especial del 50%. Este beneficio está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que perciban haberes bajos, específicamente aquellos cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos.

Condiciones para el descuento del 50%:

Se otorga una sola vez por año.

Aplica a un único vehículo de titularidad del beneficiario.

El vehículo debe tener la VTV vigente al momento de solicitar la renovación con descuento.

Al presentarse en la planta, el titular debe exhibir: título de propiedad del vehículo, constancia de vigencia de la VTV y el último recibo de haberes.

Por otro lado, la exención total del pago (trámite gratuito) se mantiene para vehículos destinados a personas con discapacidad que posean el certificado correspondiente y para vehículos de uso oficial (Bomberos, Policía, etc.).

Plazos de verificación según la antigüedad del vehículo

A pesar de que a nivel nacional se discute una mayor flexibilidad, en la Provincia de Buenos Aires rige actualmente un esquema estricto que los conductores deben respetar para evitar multas:

Vehículos 0 km: Exentos hasta los 4 años o 60.000 km.

Exentos hasta los 4 años o 60.000 km. Vehículos de 5 a 10 años: Deben verificar cada 2 años.

Deben verificar cada 2 años. Vehículos con más de 10 años: La verificación es obligatoria de forma anual.

El sistema de turnos por terminación de patente

El sistema de vencimientos continúa regido por el último número de la patente del vehículo, con el objetivo de evitar el colapso en las plantas verificadoras.

Febrero: Patentes terminadas en 2.

Patentes terminadas en 2. Marzo: Patentes terminadas en 3.

Patentes terminadas en 3. Abril: Patentes terminadas en 4.

Patentes terminadas en 4. Mayo: Patentes terminadas en 5.

Patentes terminadas en 5. Junio: Patentes terminadas en 6.

Patentes terminadas en 6. Julio: Patentes terminadas en 7.

Patentes terminadas en 7. Agosto: Patentes terminadas en 8.

Patentes terminadas en 8. Septiembre: Patentes terminadas en 9.

Patentes terminadas en 9. Octubre: Patentes terminadas en 0.

Patentes terminadas en 0. Noviembre: Patentes terminadas en 1.

Patentes terminadas en 1. Diciembre y Enero: Meses destinados a quienes no realizaron el trámite en su fecha correspondiente.

Cómo sacar turno correctamente

Para evitar estafas y pagos en sitios no autorizados, el único canal oficial para gestionar el trámite es el portal de la Provincia de Buenos Aires. Los usuarios deben registrarse por única vez con sus datos personales y los del vehículo (número de motor, chasis y patente). Una vez dentro del sistema, podrán seleccionar la planta, el día y el horario. Es importante recordar que el pago se realiza presencialmente en la planta el día del turno o a través de los medios electrónicos que ofrece el sistema oficial.

Circular sin la VTV vigente es considerado una falta grave en territorio bonaerense, pudiendo derivar en la retención de la licencia de conducir y multas que se calculan en Unidades Fijas (UF) ligadas al precio del combustible.