Vouchers Educativos 2026: todo sobre el cobro de febrero y qué pasa con la nueva inscripción

Si sos de las miles de familias argentinas que en el último año aliviaron su bolsillo con los Vouchers Educativos, seguramente te estás preguntando qué va a pasar ahora que arrancan las clases. La situación genera confusión: por un lado, hay un cobro confirmado para este mes; por otro, crece la expectativa por la inscripción para el ciclo 2026.

A continuación, despejamos todas las dudas con la información oficial más reciente para que sepas si te corresponde cobrar y qué trámites tenés que seguir.

📅 Fechas de cobro: ¿Qué se paga en febrero 2026?

Lo primero que tenés que saber es que en febrero de 2026 se acredita un pago, pero este NO corresponde a una cuota adelantada del nuevo año, sino al cierre del ciclo anterior.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, confirmó que este mes se deposita la última cuota correspondiente a diciembre de 2025.

¿Quiénes cobran? Aquellos beneficiarios que ya venían percibiendo la ayuda y mantuvieron la regularidad hasta fin de año.

Aquellos beneficiarios que ya venían percibiendo la ayuda y mantuvieron la regularidad hasta fin de año. ¿Qué periodo cubre? Es el pago retroactivo por la cuota de diciembre 2025.

Es el pago retroactivo por la cuota de diciembre 2025. ¿Monto? Si no hubo cambios de último momento, se mantiene el esquema del 50% de la cuota base (según los topes establecidos el año pasado).

Ver también: Vuelta a clases 2026: La Provincia confirmó la entrega de kits escolares gratuitos

Dato importante: Si cobrabas a través de ANSES o tenías tu CBU vinculado en la app Mi Argentina, revisá tu cuenta en las próximas semanas. El pago marca la finalización oficial del programa “Vouchers Educativos 2025”.

🎒 Inscripción 2026: ¿hay que anotarse de nuevo?

Esta es la consulta más frecuente en Google y redes sociales. La respuesta corta es: todavía no.

Hasta la fecha de hoy, el Gobierno no habilitó un nuevo formulario de inscripción para el ciclo lectivo 2026. Esto significa que:

No hay renovación automática: Haber cobrado en 2025 no te garantiza el beneficio para 2026. No hay formulario online activo: Si ves enlaces circulando por WhatsApp que prometen inscribirte ahora, tené cuidado, podrían ser estafas.

Te puede interesar: Últimos días para anotarse en los cursos gratuitos con salida laboral que brinda la Provincia de Buenos Aires

¿Qué se sabe del futuro del programa?

Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo está analizando el impacto fiscal y educativo de la medida. Se barajan “dos sistemas” de vouchers para este año, posiblemente segmentando entre ayuda escolar directa y capacitación laboral, pero no hay anuncios oficiales ni fechas de lanzamiento por el momento. Se espera que las definiciones lleguen más cerca del inicio formal de clases o durante marzo.

📝 Diferencias clave: Voucher vs. Ayuda Escolar Anual

Muchos usuarios confunden el Voucher Educativo con la Ayuda Escolar Anual de ANSES. Son dos prestaciones distintas y sí son compatibles, pero tienen requisitos diferentes.

Característica Voucher Educativo Ayuda Escolar Anual (ANSES) Frecuencia Mensual (durante el ciclo lectivo). Pago único anual (generalmente en marzo). Destinatarios Estudiantes de colegios privados con aporte estatal (subvencionados). Todos los hijos de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de AUH/SUAF. Requisito Clave Cuota del colegio no debe superar un tope y la escuela debe tener subvención del 75% o más. Presentar el Certificado de Escolaridad (PS 2.68). Estado 2026 Sin inscripción abierta aún. Confirmada (trámite disponible en Mi ANSES).

Ver también: Ayuda Escolar 2026: los pasos para cobrarla este año

Requisitos probables (a tener en cuenta)

Aunque la inscripción 2026 no abrió, si el programa se renueva con la misma lógica, es muy probable que los requisitos se mantengan similares. Te conviene tener esta documentación a mano para cuando se active:

DNI actualizado de los menores y del grupo familiar.

de los menores y del grupo familiar. CBU vigente declarado en ANSES (revisá que no esté bloqueado ni inactivo).

declarado en ANSES (revisá que no esté bloqueado ni inactivo). Datos del colegio: Asegurate de saber si tu escuela recibe aporte estatal del 75% o más (es un requisito excluyente del programa anterior).

Asegurate de saber si tu escuela recibe aporte estatal del 75% o más (es un requisito excluyente del programa anterior). Ingresos: El tope de ingresos familiares (que fue de 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) seguramente se actualizará por inflación.

¿Qué podés hacer ahora?

Mientras esperás la confirmación oficial, lo mejor que podés hacer es:

Verificar tus datos en Mi ANSES: Entrá con tu Clave de la Seguridad Social y confirmá que tus vínculos familiares y datos de contacto estén al día. Cargar el Certificado de Escolaridad: Esto es para la Ayuda Escolar Anual, que sí está confirmada. No te duermas con este trámite para asegurar ese cobro en marzo. Seguir los canales oficiales: Prestá atención a los anuncios de la Secretaría de Educación o el Ministerio de Capital Humano en las próximas semanas.

No te dejes engañar por falsos gestores. La inscripción, cuando se habilite, será gratuita, online y sin intermediarios, como lo fue en la edición anterior.