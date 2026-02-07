Ayuda Escolar Anual 2026: Mirá cuáles son los pasos para cobrarla este año

El comienzo de las clases siempre trae consigo una lista interminable de gastos: útiles, uniformes, calzado y libros. Para aliviar el bolsillo de las familias argentinas en este momento clave del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activa el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026.

Este beneficio, destinado a acompañar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF), es fundamental para miles de hogares. Sin embargo, no todos lo cobran de la misma manera ni en la misma fecha. A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para asegurarte de recibir este dinero extra sin contratiempos.

¿De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar 2026?

Para este ciclo lectivo, el monto confirmado se mantiene en $85.000 por cada hijo en edad escolar. Es importante aclarar que este valor es unificado para todo el país, es decir, no varía según la zona de residencia o la provincia.

El pago se compone de un valor base más un refuerzo extraordinario, alcanzando esa suma final de bolsillo. Cabe destacar que, para los hijos con discapacidad, el monto es el mismo, pero cambian las condiciones de acceso, siendo más flexibles respecto a la edad y tipo de escolaridad.

¿Cuándo se cobra?

ANSES suele realizar el pago masivo y automático en marzo, junto con el calendario habitual de tu asignación.

Si presentaste el Certificado de Escolaridad en 2025 (antes del 31 de diciembre), vas a recibir el dinero automáticamente en tu cuenta bancaria el mes que viene.

(antes del 31 de diciembre), vas a recibir el dinero automáticamente en tu cuenta bancaria el mes que viene. Si NO lo presentaste a tiempo, no te preocupes: podés hacerlo ahora, pero el pago no será inmediato. Una vez que cargues el formulario en Mi ANSES, el organismo demora aproximadamente 60 días en acreditar el monto.

Requisitos: ¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio abarca a dos grandes grupos de la seguridad social, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

1. Hijos de 45 días a 17 años (inclusive):

Deben asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Es requisito excluyente presentar el Certificado Escolar.

2. Hijos con discapacidad:

Sin límite de edad.

Deben asistir a establecimientos de enseñanza especial (públicos o privados), recibir apoyo de maestros particulares matriculados, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral.

Tener vigente la autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por ANSES.

Dato importante: Para los titulares de SUAF, existen topes de ingresos familiares para percibir el beneficio (actualmente el tope individual es de $2.646.379 aproximadamente, aunque siempre conviene chequear la tabla vigente en Mi ANSES). En el caso de hijos con discapacidad, no rigen los topes de ingreso.

Paso a paso: Cómo tramitar el Certificado de Escolaridad

Si todavía no hiciste el trámite, o si necesitás presentarlo para cobrar este año, el procedimiento es 100% digital y muy sencillo. No hace falta que vayas a una oficina de ANSES.

Seguí estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES: Accedé desde la web o la app con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá el formulario: Dirigite al menú Hijos y seleccioná Presentar Certificado Escolar. Generá el certificado: Elegí el hijo para el cual querés realizar el trámite, completá los datos del ciclo lectivo y poné “Generar”. Imprimí y llevalo a la escuela: Descargá el formulario (PS 2.68), imprimilo y acercalo a la institución educativa para que lo completen y lo firmen las autoridades. Subilo a la web: Una vez que lo tengas firmado, sacale una foto nítida (o escanealo). Volvé a ingresar a Mi ANSES > Hijos > Presentar Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado y cargá la imagen.

¡Listo! Una vez finalizada la carga, el sistema te emitirá un comprobante. Recordá que tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para presentar el certificado y cobrar la ayuda correspondiente a ese ciclo.