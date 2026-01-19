Vouchers Educativos 2026: La nueva prueba piloto y qué pasará con la cuota de los colegios

El inicio de 2026 trae novedades importantes en la política de asistencia social y educativa en Argentina. Mientras miles de familias esperan la confirmación sobre la continuidad de la ayuda para pagar las cuotas de los colegios privados, el Ministerio de Capital Humano ha puesto en marcha una transformación histórica: la conversión de planes sociales en un sistema de vouchers de capacitación.

Si te estás preguntando si vas a seguir cobrando la ayuda para la escuela de tus hijos o qué significa este nuevo sistema, en esta nota te explicamos en detalle qué está confirmado al día de hoy y qué se encuentra en evaluación.

El gran cambio: De “Volver al Trabajo” a Vouchers de Capacitación

La principal modificación que ya está activa desde enero de 2026 es la prueba piloto para transformar el programa “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo) en un sistema de vouchers educativos orientados a la formación laboral.

Este cambio busca eliminar la intermediación y que los beneficiarios elijan directamente dónde capacitarse. Los puntos claves de esta medida son:

Prueba Piloto: Comienza con un grupo reducido de beneficiarios que recibirán un voucher para costear cursos de oficios (como el caso testigo de formación en pintura de obra con la empresa Sinteplast).

Comienza con un grupo reducido de beneficiarios que recibirán un voucher para costear cursos de oficios (como el caso testigo de formación en pintura de obra con la empresa Sinteplast). Objetivo: Que el subsidio deje de ser un ingreso pasivo y se convierta en una herramienta de inserción laboral real certificada por empresas privadas o instituciones educativas.

Que el subsidio deje de ser un ingreso pasivo y se convierta en una herramienta de inserción laboral real certificada por empresas privadas o instituciones educativas. Futuro del plan: Si la prueba resulta exitosa, la intención del Gobierno es expandir este modelo a la totalidad del padrón de beneficiarios durante 2026.

¿Vuelven los Vouchers para Colegios Privados en 2026?

Esta es la duda más frecuente entre las familias de clase media. El programa de Vouchers Educativos, que cubrió hasta el 50% de la cuota de colegios privados con subvención estatal durante 2024 y 2025, finalizó su ciclo en diciembre pasado.

¿Cuál es la situación actual?

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha abierto una nueva inscripción para el ciclo lectivo 2026. Fuentes oficiales indican que la continuidad del beneficio para este año se encuentra “en evaluación”.

Es importante no caer en estafas ni completar formularios no oficiales. Si el Gobierno decide renovar el programa para el inicio de clases (marzo 2026), se comunicará exclusivamente a través de los canales oficiales de Argentina.gob.ar y Mi ANSES.

Dato Clave: No confundir con la Ayuda Escolar de $85.000

Muchos usuarios confunden el “voucher mensual” con la Ayuda Escolar Anual. Esta última sí está confirmada y vigente para 2026.

Monto confirmado: $85.000 por hijo (monto de referencia inicio 2026, sujeto a actualizaciones).

$85.000 por hijo (monto de referencia inicio 2026, sujeto a actualizaciones). Frecuencia: Se paga una sola vez al año, generalmente en marzo.

Se paga una sola vez al año, generalmente en marzo. Destinatarios: Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF) que presenten el Certificado de Escolaridad.

A diferencia de los vouchers, la Ayuda Escolar es automática para quienes ya presentaron el certificado el año anterior, o se debe gestionar cargando el formulario PS 2.68 en Mi ANSES.

Qué requisitos preparar por si se reactivan los Vouchers

Si el Ministerio de Capital Humano decide relanzar la asistencia para las cuotas de colegios en las próximas semanas, es fundamental tener en cuenta los requisitos que se exigieron hasta diciembre, ya que probablemente se mantengan similares:

Ingresos: El ingreso familiar no debía superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El ingreso familiar no debía superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Tipo de Escuela: Instituciones de gestión privada con al menos un 75% de subvención estatal .

Instituciones de gestión privada con al menos un . Cuota: El valor de la cuota mensual no debía superar el tope establecido por la Secretaría.

Por ahora, la recomendación es mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES, ya que ese será el primer paso indispensable ante cualquier anuncio de reapertura.