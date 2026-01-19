Becas Progresar 2026: nuevo tope de ingresos, montos y qué trámite hacer HOY para no perder la inscripción

Con el ciclo lectivo acercándose, la ansiedad por la reapertura de las Becas Progresar 2026 crece. Si bien las inscripciones suelen habilitarse entre marzo y abril, al 18 de enero de 2026 ya están definidos los nuevos topes de ingresos para acceder y los montos de referencia vigentes.

Conocer estos datos ahora es clave para preparar la documentación y evitar rechazos automáticos por errores en la base de datos de ANSES o Mi Argentina.

Cuánto se cobra por Progresar en 2026: montos y retenciones

El Ministerio de Capital Humano mantiene el monto de referencia en $35.000. Sin embargo, es vital recordar que el dinero que llega al bolsillo (CBU o billetera virtual) suele ser menor debido al esquema de retención de garantía académica.

Así se compone el pago mensual:

Concepto Monto Explicación Monto total asignado $35.000 Valor oficial de la beca. Cobro mensual (80%) $28.000 Dinero que se deposita mes a mes. Retención (20%) $7.000 Se cobra acumulado al presentar el certificado de alumno regular.

Importante: En el caso de Progresar Superior, el porcentaje de retención puede variar según el año de cursada y el avance en la carrera.

Nuevo tope de ingresos: quiénes quedan afuera en 2026

Uno de los filtros más estrictos es el límite socioeconómico. Para que te aprueben la beca, la suma de tus ingresos y los de tu grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con la actualización del salario mínimo en enero de 2026 ($341.000), la vara subió considerablemente:

Tope de ingresos máximo permitido: $1.023.000

Si la familia supera esa cifra mensual en blanco, la solicitud será rechazada. Este monto es dinámico: si el salario mínimo aumenta en los próximos meses, el tope de la beca también subirá.

Requisitos según la línea de beca

No todos los estudiantes necesitan lo mismo. Asegurate de cumplir con los requisitos específicos de tu categoría:

Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que terminen la primaria o secundaria. Deben ser alumnos regulares.

Para jóvenes de 16 a 24 años que terminen la primaria o secundaria. Deben ser alumnos regulares. Progresar Superior: De 17 a 24 años (o hasta 30 si ya estás avanzado en la carrera) para nivel terciario o universitario. Se exige no adeudar materias del secundario.

De 17 a 24 años (o hasta 30 si ya estás avanzado en la carrera) para nivel terciario o universitario. Se exige no adeudar materias del secundario. Progresar Enfermería: Sin límite de edad, para quienes cursen la carrera en institutos reconocidos.

Sin límite de edad, para quienes cursen la carrera en institutos reconocidos. Progresar Trabajo: De 18 a 24 años (extensible a 35 en ciertos casos) para cursos de formación profesional avalados por el INET.

Cuándo abre la inscripción 2026 y qué hacer mientras tanto

Aunque aún no hay fecha oficial de apertura del formulario web (históricamente ocurre en marzo), los sistemas ya cruzan datos. Para ganar tiempo y asegurar el cobro, se recomienda realizar tres acciones hoy mismo:

Ingresar a Mi ANSES y verificar que los vínculos familiares estén actualizados (si vivís solo o tus padres se separaron, esto impacta en el tope de ingresos). Validar que la institución educativa haya informado tu condición de alumno regular. Tener activa una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual a tu nombre.

Cronograma de pago enero 2026

Para quienes ya venían cobrando del ciclo anterior y validaron su regularidad, las fechas de pago de este mes se organizaron así:

DNI terminados en 0 y 1: 12 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 13 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 14 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 15 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero

Dudas frecuentes

¿Puedo cobrar Progresar si trabajo en blanco?

Sí, la beca es compatible con el trabajo registrado, siempre y cuando tu sueldo (más los ingresos de tu familia) no supere el tope de $1.023.000.

¿Por qué no me depositaron el 100%?

Si estás en la educación obligatoria, ANSES retiene el 20% todos los meses como garantía. Ese dinero no se pierde: se cobra todo junto cuando la escuela certifica que fuiste a clases y pasaste de año.