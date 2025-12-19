Viernes de calor pleno y fin de semana inestable: ¿el verano llega con lluvias?

A solo 2 días del comienzo formal del verano en la Argentina y cuando restan 12 días para que finalice el año 2025, el clima continúa marcando la agenda en la provincia de Buenos Aires, con jornadas de calor intenso y condiciones típicamente estivales.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantiene la tendencia que predominó durante la semana: altas temperaturas, ambiente caluroso y buenas condiciones generales, al menos hasta el viernes.

Para este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, tornándose algo nublado el resto del día, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 32 de máxima, configurando un escenario plenamente veraniego.

Fin de semana con inestabilidad y regreso de las lluvias

El SMN anticipa que el sábado 20 de diciembre regresará la inestabilidad a distintos puntos del territorio bonaerense. Se prevén chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con probabilidad de tormentas aisladas, mejorando recién hacia la noche. Las temperaturas se ubicarán entre 20 y 27 grados.

El domingo continuaría el clima inestable, con cielo mayormente nublado y posibles tormentas aisladas durante la tarde y la noche, mientras que el termómetro marcará valores de entre 22 y 29 grados.

Inicio de semana con mejora y nuevo repunte térmico

De cara al inicio de la semana de Navidad, el lunes traerá una mejora en las condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a algo nublado por la tarde y noche, con temperaturas que rondarán entre 21 y 29 grados.

El martes volverá a sentirse un repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que podrían alcanzar los 31 grados, confirmando que el verano ya comienza a hacerse sentir con fuerza en la provincia.

Con el calendario avanzando hacia el cierre del año y el inicio de la estación más calurosa, el tiempo sigue siendo uno de los grandes protagonistas en Buenos Aires.