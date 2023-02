Influencer española habló sobre el estado de las rutas en Argentina y se volvió viral

La influencer española Laura Mendez se encuentra de visita en nuestro país y se mostró realmente muy enojada por el estado de las rutas.

"Las rutas están destruidas"

La joven denunció que, en 1.400 metros, de Bariloche a El Chaltén, pinchó dos veces, algo que "nunca le pasó en la vida".

Mendez fue durísima: "Las carreteras aquí dan asco. No sé qué hace el gobierno peronista, pero no permite que la población se desarrolle. Por más que digan que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. La verdad es que en las carreteras no hay guardarrailes, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay nada, ni cobertura ni gasolineras".

Laura agregó: "Ahora entiendo por qué en España están lleno de argentinos y entiendo que todo el mundo se quiera pirar de aquí. Siguen votando gobiernos peronistas, que esto es lo que queréis para el país".





Filo, contrafilo y punta

La influencer recibió fuertes cuestionamientos por sus palabras, pero eso no la hizo cambiar su postura. La joven redobló la apuesta contra quiénes la atacaron.

"Estoy hablando de la realidad del país, no estoy inventando nada. Estoy diciendo la verdad. Le quiero contestar a todos los argentinos que son bastante ignorantes, porque este es el país 49 que visito y en cada uno digo la realidad que veo, como hice en Cuba. Lo digo para ver si mejora, para ver si me escuchan y se dan cuenta que esto no es normal", afirmó Méndez.

Y explicó que los cuestionamientos "me hacen mucha gracia, porque esto solo lo hacen los sudaquitas. Esto lo hago porque me gusta. No voy a ganar dinero con esto. Tengo mi trabajo en mi país, me paga mi gobierno y estoy muy feliz".