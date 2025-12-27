Vacaciones 2026: qué prepagas incluyen asistencia al viajero en el exterior y cómo ahorrar en el seguro

Viajar al exterior implica una serie de decisiones previas que van mucho más allá de los pasajes y el alojamiento. En un contexto de presupuestos ajustados y costos en dólares, cada detalle cuenta a la hora de planificar las vacaciones, especialmente cuando se trata de la cobertura médica fuera del país.

La asistencia al viajero, un beneficio poco conocido de las prepagas

Con la llegada de la temporada alta, una de las consultas más frecuentes entre quienes salen de Argentina es si su prepaga incluye asistencia al viajero en el exterior. Aunque no siempre se comunica de forma clara, muchas empresas de medicina privada ya incorporan este servicio dentro de sus planes, sin costo adicional.

Entre las prepagas que cuentan con convenios de asistencia internacional se destacan:

OSDE

Swiss Medical

Medicus

Medifé

SanCor Salud

Avalian

Accord Salud

Prevención Salud (grupo Sancor Seguros)

(grupo Sancor Seguros) PreMedic, entre otras opciones más accesibles

La cobertura se brinda a través de compañías especializadas como Universal Assistance, Pax Assistance o Cardinal Assistance, que actúan como intermediarias ante cualquier urgencia médica fuera del país.

Qué cubre la asistencia médica internacional incluida en los planes

A diferencia de la atención local, que funciona mediante redes propias de prestadores, en el exterior la cobertura se canaliza a través de empresas de asistencia al viajero. En la mayoría de los casos, incluye:

Urgencias y emergencias médicas

Internaciones y traslados sanitarios

Provisión de medicamentos recetados

Atención odontológica de urgencia

Repatriación sanitaria y funeraria

Acompañamiento de menores en caso de hospitalización del titular

Algunos planes también contemplan servicios ampliados, especialmente en las gamas media y alta, lo que resulta clave para familias que viajan con chicos.

El rol de la telemedicina durante los viajes

Uno de los cambios más relevantes de los últimos años es la incorporación de la telemedicina. Hoy, casi todas las prepagas ofrecen:

Líneas de atención médica las 24 horas

Consultas por videollamada desde el exterior

Orientación temprana ante síntomas leves

Este recurso permite resolver consultas rápidas y evitar gastos innecesarios en centros de salud extranjeros, donde los costos suelen ser elevados.

Activación previa y límites de cobertura: lo que tenés que revisar

Los especialistas advierten que la asistencia al viajero no siempre se activa de manera automática. En muchos casos, es obligatorio gestionar el alta antes de salir del país, especialmente para destinos fuera de América Latina.

También existen límites importantes a considerar:

Permanencia máxima por viaje, generalmente entre 30 y 60 días consecutivos

Topes de cobertura según el plan contratado

Restricciones geográficas en planes más económicos

Revisar estas condiciones antes de viajar evita sorpresas y gastos imprevistos.

Destino, duración y actividades: las claves para elegir bien

No todos los viajes requieren la misma cobertura. A la hora de evaluar si alcanza con la asistencia incluida en la prepaga, conviene analizar:

Destino : países con sistemas de salud caros, como Estados Unidos, exigen montos de cobertura más altos

: países con sistemas de salud caros, como Estados Unidos, exigen montos de cobertura más altos Duración del viaje : estadías prolongadas pueden superar el límite del plan

: estadías prolongadas pueden superar el límite del plan Actividades: esquí, buceo o senderismo de altura suelen requerir coberturas especiales

En el caso del Espacio Schengen, además, es obligatorio contar con un seguro médico con un mínimo de EUR 30.000 de cobertura para poder ingresar.

Enfermedades preexistentes y zonas de riesgo sanitario

Otro punto sensible es la cobertura de enfermedades preexistentes, ya que no todas las asistencias las incluyen de forma automática. También es clave prestar atención a los destinos con enfermedades endémicas, como dengue o malaria en algunas regiones de Asia, donde contar con atención inmediata puede marcar la diferencia.

Cuánto se puede ahorrar al usar la asistencia incluida en la prepaga

El impacto económico puede ser significativo. Una familia tipo que viaja 10 días a Brasil debería contratar un seguro de viaje cuyo costo ronda los $800.000, equivalentes a unos USD 550.

Ese monto es similar al valor mensual de planes como OSDE 210 o Medifé Plata, que ya incluyen asistencia al viajero internacional sin costo adicional. En estos casos, el ahorro surge simplemente de activar el beneficio antes de viajar, sin necesidad de contratar un seguro privado extra.

Un diferencial cada vez más valorado por los viajeros argentinos

En un escenario de mayor información y control del gasto, la asistencia al viajero incluida en las prepagas se consolida como un beneficio clave. Revisar el alcance del plan contratado antes de comprar un seguro adicional puede significar un alivio importante para el bolsillo y mayor tranquilidad durante las vacaciones 2026.