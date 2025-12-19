Un municipio bonaerense elimina tasas para impulsar el comercio y la producción

Francisco Díaz
eliminan tasas

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, presentó un ambicioso proyecto de reforma fiscal que propone la eliminación de más de diez tasas municipales, en una iniciativa orientada a impulsar la producción, la inversión privada y la generación de empleo genuino en el distrito.

La propuesta fue dada a conocer durante un encuentro realizado en el Sector Industrial Planificado, con la participación de representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción y de la Cooperativa Eléctrica, actores clave del entramado económico local.

El clima obliga a suspender los festejos por el aniversario del distrito de Pila
Mirá también:

El clima obliga a suspender los festejos por el aniversario del distrito de Pila

“Buscamos sacarle el pie de encima al que produce y generar previsibilidad para que el sector privado pueda invertir y crear trabajo genuino”, afirmó Egüen, al explicar los fundamentos de la iniciativa.

Según detalló el jefe comunal, la reforma apunta a desburocratizar el Estado, simplificar el esquema tributario y aliviar la carga fiscal sobre emprendedores, comerciantes, productores agropecuarios, prestadores turísticos y vecinos en general.

El proyecto contempla la eliminación de tasas que, de acuerdo al Ejecutivo municipal, habían perdido sentido operativo o no contaban con una contraprestación efectiva. Entre los tributos alcanzados se encuentran:

  • Habilitación de Comercios e Industrias
  • Seguridad e Higiene
  • Publicidad y Propaganda
  • Inspección Veterinaria
  • Guías de traslado de animales
  • Habilitaciones turísticas
  • Servicios especiales de limpieza, entre otros

Egüen remarcó que esta decisión es posible gracias a dos años de ordenamiento de las cuentas públicas, una administración austera y una planificación estratégica sostenida, que hoy permiten avanzar hacia un esquema fiscal más justo y eficiente.

Con esta reforma, el Municipio busca fortalecer el desarrollo económico, cultural y educativo, generando un entorno más favorable para quienes producen y apuestan al crecimiento de 25 de Mayo.

Trágico accidente en Ruta 36: Una mujer murió tras un tremendo vuelco
Mirá también:

Trágico accidente en Ruta 36: Una mujer murió tras un tremendo vuelco
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Clima pronostico navidad provincia
¿Mesa adentro o afuera? El primer pronóstico detallado para la Nochebuena y el alerta del SMN
Provincia
Banco provincia horario
Horarios de bancos en Navidad y Año Nuevo 2025: ¿hay atención el 24 y 31 de diciembre?
Provincia
Feria Judicial verano 2026
Feria Judicial Verano 2026: Fechas oficiales, autoridades y trámites urgentes habilitados
Provincia
Inocencia fiscal argentina
Inocencia Fiscal: Qué es el nuevo proyecto que limita a ARCA y cambia las reglas del juego en 2026
Sociedad
Banco provincia navidad compras
¡Atención! Banco Provincia lanzó la “fase final” de descuentos para Navidad: 18 cuotas, 35% off y fechas clave
Provincia
anses aportesjpeg.jpeg
Cambios en la AUH y AUE de ANSES: Todo lo que tenés que saber para cobrar más
Anses
auh cobro aumento anses asignaciones
¿Cómo será el aumento de Anses en enero 2026 para jubilados, AUH y SUAF?
Anses

Más leídas