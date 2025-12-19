Un municipio bonaerense elimina tasas para impulsar el comercio y la producción

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, presentó un ambicioso proyecto de reforma fiscal que propone la eliminación de más de diez tasas municipales, en una iniciativa orientada a impulsar la producción, la inversión privada y la generación de empleo genuino en el distrito.

La propuesta fue dada a conocer durante un encuentro realizado en el Sector Industrial Planificado, con la participación de representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción y de la Cooperativa Eléctrica, actores clave del entramado económico local.

“Buscamos sacarle el pie de encima al que produce y generar previsibilidad para que el sector privado pueda invertir y crear trabajo genuino”, afirmó Egüen, al explicar los fundamentos de la iniciativa.

Según detalló el jefe comunal, la reforma apunta a desburocratizar el Estado, simplificar el esquema tributario y aliviar la carga fiscal sobre emprendedores, comerciantes, productores agropecuarios, prestadores turísticos y vecinos en general.

El proyecto contempla la eliminación de tasas que, de acuerdo al Ejecutivo municipal, habían perdido sentido operativo o no contaban con una contraprestación efectiva. Entre los tributos alcanzados se encuentran:

Habilitación de Comercios e Industrias

Seguridad e Higiene

Publicidad y Propaganda

Inspección Veterinaria

Guías de traslado de animales

Habilitaciones turísticas

Servicios especiales de limpieza, entre otros

Egüen remarcó que esta decisión es posible gracias a dos años de ordenamiento de las cuentas públicas, una administración austera y una planificación estratégica sostenida, que hoy permiten avanzar hacia un esquema fiscal más justo y eficiente.

Con esta reforma, el Municipio busca fortalecer el desarrollo económico, cultural y educativo, generando un entorno más favorable para quienes producen y apuestan al crecimiento de 25 de Mayo.