Últimos días de primavera y el calor se hace sentir con fuerza en la Provincia de Buenos Aires

A solo 13 días del cierre de 2025 y cuando restan apenas 3 días para el inicio oficial del verano en Argentina, el tiempo vuelve a ocupar un lugar central en la provincia de Buenos Aires, con jornadas marcadas por el calor intenso y cambios previstos hacia el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 18 de diciembre se presenta con buenas condiciones generales, cielo despejado durante las primeras horas y algo de nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas mostrarán un marcado ascenso, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que alcanzarán los 34, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana en territorio bonaerense.

El viernes continuará con un escenario similar: cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, que oscilarán entre los 20 y 32 grados, manteniendo la sensación de calor en gran parte de la provincia.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar durante el sábado, cuando el SMN anticipa la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, principalmente durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche se espera una mejora gradual, aunque con un leve descenso térmico, con marcas estimadas entre 22 y 28 grados.

Para el domingo, el tiempo volvería a estabilizarse, con cielo mayormente nublado, temperaturas mínimas de 22 grados y máximas que rondarán los 29, configurando un cierre de fin de semana más templado.

La penúltima semana del año también arrancaría con condiciones favorables: el lunes se perfila con cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 21 a 29 grados, ratificando que, a días del verano, el clima sigue marcando el pulso en la provincia de Buenos Aires.