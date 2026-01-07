Turismo 2026: crece la salida de argentinos al exterior y el Gobierno apuesta a créditos para viajar por el país

El movimiento turístico volvió a ubicarse en el centro del debate económico y social, en un escenario marcado por cambios en los hábitos de consumo, variaciones en el tipo de cambio y nuevas estrategias oficiales para sostener la actividad. Mientras algunos destinos muestran señales de estancamiento, otros consolidan su atractivo entre los viajeros argentinos.

El turismo emisivo sigue en alza pese al dólar más caro

Durante 2025, la salida de argentinos al exterior mantuvo una dinámica elevada, incluso en un contexto donde el dólar se apreció por encima de la inflación. Según datos oficiales, en noviembre los viajes al exterior crecieron un 15,3% interanual, mientras que el turismo receptivo cayó un 2,7% en la misma comparación.

Los destinos más elegidos fueron:

, que continúa siendo percibido como accesible pese al encarecimiento relativo Chile, impulsado por compras y escapadas cortas

Especialistas remarcan que, aunque el crecimiento del turismo emisivo se desaceleró, los niveles siguen siendo históricamente altos, de acuerdo a las tendencias de búsqueda en Google relevadas por Fundación Mediterránea.

Brasil sigue siendo “barato” para los argentinos

Un informe de la consultora Equilibra señaló que el tipo de cambio real turístico con Brasil aumentó 15% interanual, aunque economistas del sector sostienen que el país vecino continúa siendo competitivo en precios frente a la Argentina.

Este factor explica por qué, aun con mayores costos, Brasil se mantiene como el destino preferido para las vacaciones de verano de muchos argentinos.

Temporada floja en la costa atlántica

El panorama es distinto en los destinos locales tradicionales. En Mar del Plata, referentes del sector hotelero advierten que la temporada muestra signos de debilidad:

Ocupación hotelera cercana al 45%

Gastos más medidos por parte de los turistas

Navidad con niveles bajos de ocupación

Año Nuevo con mejores registros, entre 50% y 60%

Desde el sector aseguran que enero se perfila un 20% por debajo del año anterior, lo que refuerza la preocupación por el desempeño del turismo interno.

El Gobierno lanzó un crédito para viajar por Argentina

Frente a la caída del consumo turístico local, el Gobierno nacional impulsó una nueva línea de financiamiento a través del Banco Nación. El programa, denominado “Viajá+”, funciona como una versión crediticia del PreViaje.

Las principales características del préstamo son:

Montos entre $250.000 y $5.000.000

Plazo de devolución de hasta 18 cuotas

28% TNA fija

Costo financiero total de 39,67%, inferior a los préstamos personales tradicionales

El crédito permite cubrir gastos en:

Hoteles, hosterías y posadas

Alquileres turísticos gestionados por inmobiliarias

Carpas y servicios de playa en balnearios

Provincias con descuentos y beneficios para atraer turistas

Algunas provincias reforzaron sus propias estrategias para incentivar el turismo interno:

Salta relanzó el programa Código ReSalta, con más de 70 propuestas y descuentos desde el 20% , junto a beneficios en pasajes aéreos

relanzó el programa Código ReSalta, con más de 70 propuestas y , junto a beneficios en pasajes aéreos Mendoza articuló acciones con el Banco Nación para incluir prestadores turísticos, con expectativas de mayor movimiento desde febrero y marzo, meses clave por la Fiesta de la Vendimia

Ocupación hotelera y expectativas para el verano

Datos provisorios de Mendoza muestran que la ocupación hotelera de diciembre fue del 37%, por encima de 2024 pero por debajo de 2023. Para enero, las proyecciones indican un nivel cercano al 62%, aún lejos de los picos alcanzados durante la vigencia del PreViaje.

Desde el sector destacan cambios en el comportamiento de los turistas:

Menor planificación anticipada

Crecimiento de viajes sin reserva previa

Decisiones de último momento según precios y promociones

Qué se espera para el turismo en 2026

De cara al próximo año, Fundación Mediterránea estima que el desempeño del verano 2025 podría marcar un piso para 2026. Entre los factores que influyen en esta proyección se destacan:

El encarecimiento relativo de Brasil

Menor incertidumbre cambiaria tras las elecciones

El llamado “efecto Messi”, que podría redirigir parte del presupuesto turístico al exterior, especialmente a Estados Unidos

En paralelo, el turismo receptivo aparece como una posible vía de recuperación, apoyado en una mejora de la competitividad cambiaria y en la realización de eventos internacionales que impulsan la llegada de visitantes extranjeros.