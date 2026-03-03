Trenes a Mar del Plata: Nuevos horarios, pasajes para marzo y el debut del sistema pet friendly

Viajar a “La Feliz” en tren se ha consolidado como la opción preferida por los argentinos debido a su inmejorable relación costo-beneficio. Con el inicio de marzo de 2026, Trenes Argentinos no solo renovó su esquema de horarios para adaptarse a la demanda de la postemporada, sino que también lanzó oficialmente una de las medidas más esperadas por los usuarios: el sistema Pet Friendly, que permite viajar con perros y gatos en formaciones seleccionadas.

Si estás planeando una escapada para este mes, es fundamental conocer las actualizaciones en las tarifas, la modalidad de viaje y las reglas estrictas para el traslado de mascotas que entran en vigencia este martes 3 de marzo.

Nuevos horarios y frecuencias para marzo 2026

A partir de esta semana, el servicio de larga distancia de la Línea Roca ajustó su cronograma. Las mejoras operativas en la vía han permitido reducir los tiempos de viaje entre 10 y 13 minutos en varios de sus servicios.

Salidas desde Plaza Constitución:

Servicios diarios: 07:30 y 14:17 hs.

07:30 y 14:17 hs. Refuerzo de los viernes: 17:08 hs (ideal para quienes terminan la jornada laboral).

Regresos desde Mar del Plata:

Servicios diarios: 01:11 y 14:21 hs.

01:11 y 14:21 hs. Refuerzo de los domingos: 22:53 hs.

Debut del sistema Pet Friendly: requisitos y costos

La gran novedad de marzo es la incorporación del servicio para mascotas en el trayecto Buenos Aires – Mar del Plata. Ya no es necesario dejar a los animales al cuidado de terceros; ahora pueden viajar con sus dueños bajo condiciones específicas para garantizar la comodidad de todos los pasajeros.

Animales permitidos: Únicamente perros y gatos (uno por pasajero mayor de edad).

Únicamente perros y gatos (uno por pasajero mayor de edad). Traslado en transportín: La mascota debe viajar durante todo el trayecto dentro de un contenedor rígido con medidas máximas de 48 cm de largo por 45 cm de ancho de base . No se permite que el animal salga del canil en ningún momento.

La mascota debe viajar durante todo el trayecto dentro de un contenedor rígido con medidas máximas de . No se permite que el animal salga del canil en ningún momento. Documentación sanitaria: Es obligatorio presentar la libreta de vacunación (con la antirrábica vigente) y un certificado de salud emitido por un veterinario matriculado hasta 10 días antes del viaje.

Es obligatorio presentar la libreta de vacunación (con la antirrábica vigente) y un certificado de salud emitido por un veterinario matriculado hasta 10 días antes del viaje. Antelación: Los pasajeros con mascotas deben presentarse en el preembarque entre dos horas y 45 minutos antes de la salida.

Los pasajeros con mascotas deben presentarse en el preembarque entre de la salida. Costo del pasaje: El ticket para la mascota en el servicio a Mar del Plata tiene un valor fijo de $77.500, un monto superior al pasaje humano que busca regular el cupo limitado (ocho lugares por formación).

Tarifas y descuentos vigentes

Los precios de los pasajes para marzo de 2026 se mantienen accesibles en comparación con el transporte en micro, que suele duplicar o triplicar estos valores:

Clase Primera: $32.000

$32.000 Clase Pullman: $38.000

Beneficios acumulables:

Compra online: 10% de descuento automático a través del sitio oficial.

10% de descuento automático a través del sitio oficial. Jubilados y Pensionados: 40% de descuento.

40% de descuento. Menores: Los niños de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje. Menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.

Los niños de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje. Menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento. Personas con discapacidad: Viajan sin cargo presentando CUD vigente (sujeto a disponibilidad de cupo por ley).

Confirmación de viaje y seguridad

Un punto clave para los viajeros es estar atentos a la modalidad de confirmación de reserva. Aunque en periodos anteriores se flexibilizó esta norma, Trenes Argentinos recomienda verificar en el portal de ventas si tu pasaje requiere la reconfirmación entre 72 y 24 horas antes de la partida. Si el sistema lo solicita y no se realiza el trámite, el asiento se libera automáticamente para la venta a otros pasajeros.

Además, recordá que para el servicio pet friendly, el traslado es exclusivamente de cabecera a cabecera (Constitución – Mar del Plata), lo que impide el descenso del animal en estaciones intermedias como Chascomús o Dolores.