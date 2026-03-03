Eclipse lunar total del 3 de marzo: a qué hora se verá el color rojizo en la Provincia de Buenos Aires

Este martes 3 de marzo de 2026, el cielo argentino será el escenario de uno de los fenómenos más impactantes del año: un eclipse lunar total. Durante este evento, conocido popularmente como Luna de sangre, el satélite natural cruzará la sombra de la Tierra, adquiriendo una tonalidad rojiza profunda que podrá apreciarse desde diversos puntos del país, con especial relevancia en la Provincia de Buenos Aires.

Si bien el fenómeno comienza en la madrugada, el momento culminante ocurrirá cuando el sol empiece a asomarse, lo que exigirá a los entusiastas estar atentos al horizonte oeste. A continuación, te presentamos el cronograma exacto, los mejores lugares para verlo y los datos que necesitás para no perderte este espectáculo astronómico.

Cronograma exacto de la Luna de sangre en Provincia de Buenos Aires

Para disfrutar del eclipse en Argentina, es fundamental saber que el fenómeno se desarrolla en varias etapas. En la Provincia de Buenos Aires y CABA, el eclipse comenzará mientras la Luna está todavía alta, pero su fase de “totalidad” ocurrirá cerca del amanecer.

A diferencia de otros eventos, este eclipse se verá de manera progresiva. La fase penumbral (un oscurecimiento leve) inicia cerca de las 05:44, pero el verdadero espectáculo visual, la fase parcial, arrancará a las 06:50. En ese momento, la sombra de la Tierra empezará a “comerse” el disco lunar.

Horarios clave para Argentina (3 de marzo de 2026)

Fase del eclipse Hora local (Argentina) Estado de la Luna Inicio penumbral 05:44 Oscurecimiento muy sutil Inicio parcial 06:50 Empieza a entrar en la umbra Inicio de totalidad 08:04 Luna roja (bajo el horizonte) Punto máximo 08:33 Máximo color rojizo Fin de la totalidad 09:02 La Luna ya se ocultó en Buenos Aires

Es importante destacar que en la región bonaerense, la Luna se ocultará en el horizonte (puesta de luna) antes de alcanzar el punto máximo de totalidad. Esto significa que los bonaerenses veremos el inicio del eclipse total y el tono rojizo justo cuando el satélite esté “tocando” el horizonte hacia el oeste.

Por qué la Luna se vuelve roja

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. Aunque nuestro planeta bloquea la luz directa, la atmósfera terrestre actúa como un lente que desvía los rayos solares rojos hacia el satélite.

Luna de sangre: El nombre proviene del color cobrizo que adquiere la superficie lunar al ser iluminada por estos rayos filtrados.

Visibilidad: No se necesitan anteojos especiales ni filtros, a diferencia de los eclipses solares. Es totalmente seguro observarlo a simple vista.

Dónde verlo mejor en la Provincia de Buenos Aires

Debido a que el eclipse ocurre en las primeras horas de la mañana, la Luna estará muy baja en el cielo. Para tener una buena experiencia en territorio bonaerense, es vital buscar lugares con el horizonte oeste despejado.

Costa Atlántica: Ciudades como Mar del Plata, Necochea o Pinamar ofrecen una vista privilegiada si se busca un punto elevado o despejado hacia el continente. Zonas rurales: Localidades como Tandil o Sierra de la Ventana son ideales por su baja contaminación lumínica y sus horizontes abiertos. AMBA y Capital: En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo ideal es buscar un piso alto o la zona de la Costanera, donde no haya edificios que tapen la caída de la Luna hacia el oeste-sudoeste.

Recomendaciones para la observación

Para capturar o simplemente disfrutar este evento, tené en cuenta los siguientes consejos prácticos:

Puntualidad: El cambio más drástico de color comenzará a notarse a partir de las 07:30 , justo antes de que la Luna se oculte por completo.

El cambio más drástico de color comenzará a notarse a partir de las , justo antes de que la Luna se oculte por completo. Clima: Según el pronóstico para este inicio de marzo, se esperan cielos parcialmente nublados en el centro del país. Es recomendable chequear las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional durante la noche previa.

Según el pronóstico para este inicio de marzo, se esperan cielos parcialmente nublados en el centro del país. Es recomendable chequear las actualizaciones del durante la noche previa. Equipamiento: Si tenés binoculares o un telescopio básico, vas a poder apreciar mejor los cráteres mientras la sombra avanza. Sin embargo, a simple vista el cambio de color es perfectamente perceptible.

Este eclipse lunar total de marzo es el primero de 2026. Si las nubes lo permiten, será una oportunidad única para ver cómo la sombra de nuestro mundo tiñe de fuego a nuestro único satélite natural antes de que comience la jornada laboral del martes.