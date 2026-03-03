Trenes a Mar del Plata: Pasajes a la venta, nuevos horarios y ¿Cómo funciona el servicio pet friendly?

Viajar a “La Feliz” en tren se ha consolidado como la opción preferida por los argentinos debido a su relación costo-beneficio. Con el inicio de marzo de 2026, Trenes Argentinos no solo renovó su esquema de horarios para adaptarse a la demanda de la postemporada, sino que también lanzó oficialmente una de las medidas más solicitadas por los usuarios: el sistema Pet Friendly, que permite viajar con perros y gatos en vagones especialmente acondicionados.

Si estás planeando una escapada para este mes, es fundamental conocer las actualizaciones en las tarifas, la modalidad de confirmación de viaje y las reglas estrictas para el traslado de mascotas.

Nuevos horarios y frecuencias para marzo

A partir de este lunes 2 de marzo, el servicio de larga distancia de la Línea Roca operará con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, y tres frecuencias los fines de semana para absorber el flujo de turistas de viernes a domingo.

Salidas desde Constitución:

Lunes a viernes: 06:08 y 09:35 hs.

Viernes (Refuerzo): 17:10 hs.

Salidas desde Mar del Plata:

Lunes a viernes: 09:59 y 14:12 hs.

Domingos (Refuerzo): 16:31 hs.

El tiempo de viaje estimado se mantiene en aproximadamente 5 horas y 45 minutos, con paradas intermedias en localidades como Brandsen, Chascomús, Dolores y Guido.

Debut del sistema Pet Friendly: requisitos y costos

La gran novedad de la temporada 2026 es la incorporación de un coche exclusivo para el traslado de mascotas pequeñas y medianas. Ya no es necesario dejar a los animales al cuidado de terceros; ahora pueden viajar en el mismo tren bajo las siguientes condiciones:

Tipo de mascota: Solo se permiten perros y gatos.

Solo se permiten perros y gatos. Peso y contenedor: La mascota debe viajar dentro de un canil o transportadora rígida que no supere los 60x45x40 cm. El peso total (animal + contenedor) no debe exceder los 8 kg.

La mascota debe viajar dentro de un canil o transportadora rígida que no supere los 60x45x40 cm. El peso total (animal + contenedor) no debe exceder los 8 kg. Documentación: Es obligatorio presentar el certificado de vacunación antirrábica vigente y el certificado de buena salud firmado por un veterinario con no más de 10 días de antigüedad.

Es obligatorio presentar el certificado de vacunación antirrábica vigente y el certificado de buena salud firmado por un veterinario con no más de 10 días de antigüedad. Costo del pasaje: El ticket para la mascota tiene un valor equivalente al 50% de un pasaje de clase Primera.

Es importante destacar que solo se permite una mascota por pasajero adulto y los lugares son limitados (8 cupos por formación), por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación en la web oficial.

Precios y descuentos vigentes

Las tarifas para marzo de 2026 han sufrido un leve ajuste técnico, pero siguen siendo considerablemente menores al transporte en micro de larga distancia:

Clase Primera: $35.500

$35.500 Clase Pullman: $42.600

Beneficios y descuentos:

Compra online: 10% de descuento automático a través del sitio de ventas de Trenes Argentinos.

10% de descuento automático a través del sitio de ventas de Trenes Argentinos. Jubilados y Pensionados: 40% de descuento en cualquier clase.

40% de descuento en cualquier clase. Menores: Los niños de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje. Menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.

Los niños de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje. Menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento. Personas con discapacidad: Viajan sin cargo presentando CUD vigente y gestionando el pasaje con al menos 48 horas de antelación.

El paso obligatorio: Confirmación de viaje

Un error común que puede dejar a los pasajeros debajo del tren es olvidar la confirmación de viaje. Entre las 72 y 24 horas previas a la partida del tren, es obligatorio ingresar a la web de Trenes Argentinos, dirigirse a la sección “Confirmación de viaje” y validar los datos con el número de reserva. Si no se realiza este paso, el sistema libera el asiento automáticamente y el pasaje queda anulado sin derecho a reembolso.

Esta medida ha permitido reducir la cantidad de asientos vacíos en formaciones que figuraban como “agotadas”, mejorando la disponibilidad para quienes compran a último momento.