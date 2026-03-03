Trenes a Mar del Plata: Pasajes a la venta, nuevos horarios y ¿Cómo funciona el servicio pet friendly?

Denisse Helman
tren mascotas

Viajar a “La Feliz” en tren se ha consolidado como la opción preferida por los argentinos debido a su relación costo-beneficio. Con el inicio de marzo de 2026, Trenes Argentinos no solo renovó su esquema de horarios para adaptarse a la demanda de la postemporada, sino que también lanzó oficialmente una de las medidas más solicitadas por los usuarios: el sistema Pet Friendly, que permite viajar con perros y gatos en vagones especialmente acondicionados.

Si estás planeando una escapada para este mes, es fundamental conocer las actualizaciones en las tarifas, la modalidad de confirmación de viaje y las reglas estrictas para el traslado de mascotas.

Nuevos horarios y frecuencias para marzo

A partir de este lunes 2 de marzo, el servicio de larga distancia de la Línea Roca operará con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, y tres frecuencias los fines de semana para absorber el flujo de turistas de viernes a domingo.

Luna de sangre 2026: ¿A qué hora empieza y cómo ver el eclipse lunar total en Argentina este martes 3 de marzo?
Mirá también:

Luna de sangre 2026: ¿A qué hora empieza y cómo ver el eclipse lunar total en Argentina este martes 3 de marzo?

Salidas desde Constitución:

  • Lunes a viernes: 06:08 y 09:35 hs.
  • Viernes (Refuerzo): 17:10 hs.

Salidas desde Mar del Plata:

  • Lunes a viernes: 09:59 y 14:12 hs.
  • Domingos (Refuerzo): 16:31 hs.

El tiempo de viaje estimado se mantiene en aproximadamente 5 horas y 45 minutos, con paradas intermedias en localidades como Brandsen, Chascomús, Dolores y Guido.

Debut del sistema Pet Friendly: requisitos y costos

La gran novedad de la temporada 2026 es la incorporación de un coche exclusivo para el traslado de mascotas pequeñas y medianas. Ya no es necesario dejar a los animales al cuidado de terceros; ahora pueden viajar en el mismo tren bajo las siguientes condiciones:

Fines de semana largos y feriados de marzo 2026: el calendario para planificar tu descanso
Mirá también:

Fines de semana largos y feriados de marzo 2026: el calendario para planificar tu descanso
  • Tipo de mascota: Solo se permiten perros y gatos.
  • Peso y contenedor: La mascota debe viajar dentro de un canil o transportadora rígida que no supere los 60x45x40 cm. El peso total (animal + contenedor) no debe exceder los 8 kg.
  • Documentación: Es obligatorio presentar el certificado de vacunación antirrábica vigente y el certificado de buena salud firmado por un veterinario con no más de 10 días de antigüedad.
  • Costo del pasaje: El ticket para la mascota tiene un valor equivalente al 50% de un pasaje de clase Primera.

Es importante destacar que solo se permite una mascota por pasajero adulto y los lugares son limitados (8 cupos por formación), por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación en la web oficial.

Precios y descuentos vigentes

Las tarifas para marzo de 2026 han sufrido un leve ajuste técnico, pero siguen siendo considerablemente menores al transporte en micro de larga distancia:

  • Clase Primera: $35.500
  • Clase Pullman: $42.600

Beneficios y descuentos:

  • Compra online: 10% de descuento automático a través del sitio de ventas de Trenes Argentinos.
  • Jubilados y Pensionados: 40% de descuento en cualquier clase.
  • Menores: Los niños de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje. Menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.
  • Personas con discapacidad: Viajan sin cargo presentando CUD vigente y gestionando el pasaje con al menos 48 horas de antelación.

El paso obligatorio: Confirmación de viaje

Un error común que puede dejar a los pasajeros debajo del tren es olvidar la confirmación de viaje. Entre las 72 y 24 horas previas a la partida del tren, es obligatorio ingresar a la web de Trenes Argentinos, dirigirse a la sección “Confirmación de viaje” y validar los datos con el número de reserva. Si no se realiza este paso, el sistema libera el asiento automáticamente y el pasaje queda anulado sin derecho a reembolso.

Abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026: nuevos topes de ingresos y calendario oficial
Mirá también:

Abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026: nuevos topes de ingresos y calendario oficial

Esta medida ha permitido reducir la cantidad de asientos vacíos en formaciones que figuraban como “agotadas”, mejorando la disponibilidad para quienes compran a último momento.

Google News Seguinos en Google Noticias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Arba nueva moratoria 2026
Atención dueños de autos: ARBA cambia desde hoy la forma de cobrar las patentes en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
becas Manuel Belgrano
Abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026: nuevos topes de ingresos y calendario oficial
Sociedad
Kicillof abre las sesiones con eje en la deuda nacional y el impacto del ajuste en la Provincia
Provincia
IMG 20260301 203715 (1280 x 718 píxel)
Nahuel Gallo fue liberado tras estar secuestrado 450 días por el régimen chavista en Venezuela
Nacionales
intendnete chivilcoy
El intendente de Chivilcoy advirtió que no alcanza la plata para pagar sueldos
Provincia
calor marzo
Persisten las altas temperaturas en el comienzo del tercer mes del año
Provincia
Ganador quini 6 pba
El Quini 6 tiene dos nuevos multimillonarios: de dónde son y qué números eligieron
Provincia

Más leídas