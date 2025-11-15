Tremenda explosión e incendio en Ezeiza: difunden informe oficial

Este sábado por la mañana, la Municipalidad de Ezeiza difundió un comunicado oficial con el estado de situación luego del incendio de grandes proporciones registrado anoche en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

Origen y primeros hechos

Según el informe municipal, el siniestro habría comenzado alrededor de las 21:00 del viernes, cuando se produjo un incendio seguido de una detonación en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos.

La firma contaba con planos aprobados y habilitación vigente.

Personas asistidas

Como consecuencia del episodio, fueron trasladadas al Hospital de Ezeiza ocho personas:

2 efectivos policiales ,

, 6 civiles.

El municipio confirmó que todos se encuentran fuera de peligro.

Empresas afectadas y situación actual del fuego

El incendio se propagó y alcanzó instalaciones cercanas, entre ellas:

Iron Mountain

Larroca Minera

Almacén de Frío

Aditivos Alimentarios

Una distribuidora Salón

El operativo se concentra actualmente en proteger la empresa Flamia, donde se almacenan productos altamente inflamables.

En tanto, compañías como Sinteplast y Molinos Cañuelas, también manipuladoras de materiales inflamables, no presentan riesgo de afectación por el momento.

Operativo de combate y organismos intervinientes

El operativo general está bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Las tareas de control y extinción podrían extenderse entre 24 y 36 horas.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de:

Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, Brandsen, San Miguel del Monte, Berisso entre otros.

También intervienen: Cruz Roja, Policía Federal, Ministerio de Salud bonaerense, Defensa Civil provincial y equipos de municipios vecinos.

Medidas de seguridad, asistencia y situación ambiental

Calidad del aire

El municipio informó que no se detectan signos de contaminación química en el aire ni llamados por síntomas de intoxicación.

La densa nube negra observada desde distintos puntos de la región responde a la combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera.

Asistencia municipal

Personal municipal continúa asistiendo a bomberos y trabajadores con agua, alimentos y barbijos.

Cierre vial

La Autopista Ezeiza–Cañuelas permanece cerrada en ambos sentidos, desde Ezeiza hasta Spegazzini.

El corte busca facilitar el ingreso de autobombas y evitar la congestión mientras continúa el operativo.

Investigación

Las autoridades municipales señalaron que aún no hay hipótesis firmes sobre el origen del incendio ni de la detonación inicial.

Mensaje a la comunidad

La Municipalidad de Ezeiza agradeció el trabajo de todos los organismos intervinientes y pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la circulación por la zona para no entorpecer las tareas de emergencia.