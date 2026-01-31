Transferencia de armas: ¿Cómo funciona el nuevo trámite digital “Express” y quiénes pueden hacerlo?

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ha dado un paso decisivo en la modernización del sistema registral de armamento en Argentina. Mediante la Resolución 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la creación de la “Tenencia por Transferencia Express”, un trámite 100% digital que permite realizar la compraventa de armas de fuego entre particulares de manera ágil y sin necesidad de gestiones presenciales.

Esta medida se suma al proceso de digitalización que el organismo —anteriormente conocido como RENAR— viene implementando desde finales de 2024, con el objetivo de transparentar el mercado legal y reducir la burocracia que históricamente fomentó la informalidad en el sector.

MiRenar: la llave para la transferencia online

El corazón de este cambio es la plataforma “MiRenar”. A partir de ahora, los usuarios que deseen transferir un arma de fuego que ya posea el Código Único de Identificación de Material (CUIM) podrán hacerlo íntegramente desde su computadora o dispositivo móvil.

Para acceder a esta modalidad, es condición excluyente que ambas partes —tanto el cedente (quien entrega) como el adquirente (quien recibe)— cumplan con los siguientes requisitos:

Poseer la credencial de Legítimo Usuario (CLU) vigente.

vigente. Tener un registro activo y validado en la plataforma MiRenar.

No registrar impedimentos administrativos ni judiciales de ningún tipo.

El arma involucrada debe estar debidamente registrada y contar con su correspondiente CUIM.

Paso a paso: cómo es el trámite digital

El proceso ha sido diseñado para eliminar los cuellos de botella administrativos. Una vez que las partes acuerdan la transacción, el sistema opera de la siguiente manera:

Inicio del trámite: El vendedor inicia la solicitud en MiRenar cargando los datos del arma y del comprador.

El vendedor inicia la solicitud en MiRenar cargando los datos del arma y del comprador. Validación cruzada: El sistema verifica en tiempo real que ambos usuarios tengan sus papeles al día y que no existan alertas en las bases de datos de antecedentes penales.

El sistema verifica en tiempo real que ambos usuarios tengan sus papeles al día y que no existan alertas en las bases de datos de antecedentes penales. Pago de tasas: Se abonan las unidades ANMaC correspondientes a la Solicitud de Credencial de Tenencia (20 unidades) y a la Tarjeta de Control de Consumo de Munición (10 unidades).

Se abonan las unidades ANMaC correspondientes a la Solicitud de Credencial de Tenencia (20 unidades) y a la Tarjeta de Control de Consumo de Munición (10 unidades). Emisión de la tenencia: Una vez aprobado el cruce de datos, el adquirente recibe su credencial de tenencia digital, la cual tiene la misma validez que el formato físico anterior para el transporte y posesión legal del material.

Alcance de la medida: fuerzas de seguridad y usuarios civiles

Si bien la digitalización beneficia al usuario civil individual, tiene un impacto estratégico en los miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad nacionales, policías y personal penitenciario. Para estos sectores, la agilidad en la transferencia de equipo propio o heredado era una demanda histórica debido a las complejidades operativas de sus destinos.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de la agencia, Juan Pablo Allan, destaca que esta “Transferencia Express” busca incentivar que las armas se mantengan dentro del circuito legal y registrado, facilitando el cumplimiento de la norma en lugar de obstaculizarlo con demoras de meses, como ocurría anteriormente.

Seguridad y control estatal

A pesar de la simplificación del trámite, las autoridades aclararon que los niveles de control no han disminuido. Por el contrario, la integración de MiRenar con las bases de datos de Justicia y Seguridad permite un monitoreo más preciso sobre quién posee cada arma en territorio argentino. El sistema bloquea automáticamente cualquier intento de transferencia si detecta que el comprador tiene, por ejemplo, una restricción por violencia de género o una causa penal en curso.

Esta actualización se complementa con la reciente resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también digitalizó los permisos de importación y exportación de municiones y explosivos a través del sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA).