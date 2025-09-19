Tragedia en la Ruta 11: Falleció el médico de Pinamar gravemente herido tras un violento choque

Francisco Díaz
CHOQU RUTA 11 A

Lamentablemente, este viernes se confirmó el fallecimiento del médico Lucio Sanabria, de 57 años, quien había resultado gravemente herido en el violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta N°11, a la altura del kilómetro 376, en las inmediaciones de la localidad de Costa Esmeralda, jurisdicción del Partido de La Costa.

El reconocido profesional, con domicilio en la ciudad de Pinamar y ampliamente valorado en la región por su labor en diversos centros de salud, viajaba en un Fiat Cronos cuando colisionó de frente con una camioneta Ford F-100.

Autorizaron la apertura de 18 urnas en once distritos por irregularidades
Mirá también:

Autorizaron la apertura de 18 urnas en once distritos por irregularidades

En la Ford F-100 se desplazaban un joven de 28 años, oriundo de Santa Teresita, quien sufrió fractura de clavícula, y un acompañante que resultó ileso. Ambos fueron trasladados al Hospital de Mar de Ajó para recibir asistencia médica.

Sanabria quedó atrapado entre los hierros del vehículo y fue rescatado por Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde finalmente perdió la vida debido a las múltiples lesiones sufridas en el impacto.

En el operativo intervinieron Bomberos de La Costa, Policía Vial y personal de emergencias médicas. Según indicaron fuentes del lugar, la calzada se encontraba mojada al momento del siniestro, y no se descarta que una maniobra de sobrepaso haya sido la causa del choque.

La investigación quedó en manos de la UFID N°11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del trágico accidente.

Grave choque frontal en Ruta 11: Un médico de Pinamar lucha por su vida
Mirá también:

Grave choque frontal en Ruta 11: Un médico de Pinamar lucha por su vida
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuanto-da-un-plazo-fijo-por-mes
Tasas de interés en bancos y billeteras virtuales: Dónde rinden mejor tus pesos en septiembre
Sociedad
Byd precios argentina
BYD desembarca oficialmente en Argentina: modelos, precios, tecnología y reservas
Sociedad
Empleados comercio salario
Confirmaron los salarios de octubre para empleados de comercio y un nuevo bono mensual
Sociedad
Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
Provincia Sociedad
Trágico accidente en Ruta 2: ciclista murió atropellado por un auto cerca de Maipú
Maipú
celular aula
La Cámara de Diputados Bonaerense aprobó la ley que regula el uso de celulares en las aulas
Provincia
Alerta amarilla en Buenos Aires: se esperan tormentas y vientos fuertes hoy
Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia de Buenos Aires para la madrugada del viernes
Provincia

Más leídas