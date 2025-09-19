Tragedia en la Ruta 11: Falleció el médico de Pinamar gravemente herido tras un violento choque

Lamentablemente, este viernes se confirmó el fallecimiento del médico Lucio Sanabria, de 57 años, quien había resultado gravemente herido en el violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta N°11, a la altura del kilómetro 376, en las inmediaciones de la localidad de Costa Esmeralda, jurisdicción del Partido de La Costa.

El reconocido profesional, con domicilio en la ciudad de Pinamar y ampliamente valorado en la región por su labor en diversos centros de salud, viajaba en un Fiat Cronos cuando colisionó de frente con una camioneta Ford F-100.

En la Ford F-100 se desplazaban un joven de 28 años, oriundo de Santa Teresita, quien sufrió fractura de clavícula, y un acompañante que resultó ileso. Ambos fueron trasladados al Hospital de Mar de Ajó para recibir asistencia médica.

Sanabria quedó atrapado entre los hierros del vehículo y fue rescatado por Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde finalmente perdió la vida debido a las múltiples lesiones sufridas en el impacto.

En el operativo intervinieron Bomberos de La Costa, Policía Vial y personal de emergencias médicas. Según indicaron fuentes del lugar, la calzada se encontraba mojada al momento del siniestro, y no se descarta que una maniobra de sobrepaso haya sido la causa del choque.

La investigación quedó en manos de la UFID N°11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del trágico accidente.