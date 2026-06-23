¿tenés que renovar el cud? La aclaración de urgencia que rige para el documento clave

Si tenés a tu cargo el cuidado de un familiar o utilizás a diario este documento para acceder a prestaciones de salud y transporte, seguro te cruzaste con rumores sobre su vencimiento.

Para llevar tranquilidad y evitar largas filas innecesarias, los organismos oficiales emitieron un comunicado determinante que define el futuro de este trámite. Prestá atención a las precisiones vigentes para no caer en avivadas ni perder tus derechos adquiridos.

La confirmación oficial sobre la validez del documento impreso

Ante las reiteradas consultas en las oficinas de atención, las autoridades salieron a ratificar el esquema de convivencia de los distintos formatos.

Se confirmó de manera categórica que el CUD físico en papel sigue plenamente vigente y mantiene la misma validez legal que su versión digital. No es obligatorio realizar ninguna migración ni trámite de actualización si el cartón original se encuentra en buen estado óptimo.

Cuál es el beneficio de mantener los dos formatos activos en simultáneo

La decisión de sostener ambas modalidades apunta directamente a simplificar la vida cotidiana de los usuarios en todo el territorio.

Convivencia digital: la credencial que se visualiza a través de la aplicación Mi Argentina funciona como un reflejo idéntico del formato físico.

la credencial que se visualiza a través de la aplicación funciona como un reflejo idéntico del formato físico. Inclusión garantizada: se protege especialmente a los adultos mayores o personas que no cuentan con conectividad constante o dispositivos móviles adecuados.

se protege especialmente a los adultos mayores o personas que no cuentan con conectividad constante o dispositivos móviles adecuados. Fiscalización rápida: los prestadores de salud y empresas de transporte tienen la obligación de aceptar cualquiera de las dos opciones por igual.

Una advertencia crucial para evitar estafas y cobros indebidos

En paralelo con el recordatorio de vigencia, el Estado emitió una fuerte alerta para resguardar el bolsillo y la seguridad de los beneficiarios.

Es fundamental recordar que la tramitación, obtención y renovación del Certificado Único de Discapacidad es un proceso 100% gratuito y personal. Ninguna persona, gestor privado o plataforma web alternativa está autorizada a exigir montos de dinero ni pagos de tasas bajo la promesa de acelerar los turnos.

Canales oficiales habilitados para consultas y denuncias

Si detectás alguna irregularidad, te rechazan el documento o necesitás iniciar la solicitud por primera vez, existen vías de comunicación directas y seguras.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mantiene activos sus canales de asesoramiento telefónico y plataformas web institucionales para canalizar reclamos. Ante cualquier cobro sospechoso o negativa de atención en transporte, se debe radicar la denuncia inmediata para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Si tenés a tu cargo el cuidado de un familiar o utilizás a diario este documento para acceder a prestaciones de salud y transporte, seguro te cruzaste con rumores sobre su vencimiento.