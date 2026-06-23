¿te cuesta pagar el resumen? El salvavidas a 10 años que lanzaron para salir de las deudas de la tarjeta

Frente a un escenario donde llegar a fin de mes se volvió un desafío y las tarjetas de crédito empiezan a acumular saldos impagables, la preocupación por quedar atrapado en el Veraz crece día a día.

Para dar un respiro definitivo a los clientes más comprometidos, se acaba de poner en marcha un plan de salvataje financiero inédito por su extensión. Revisá los requisitos para saber si podés subirte a esta oportunidad de saneamiento antes de que tu situación empeore.

El preocupante indicador financiero que encendió las alarmas

La iniciativa no es casual, sino el reflejo de un fenómeno que viene golpeando con fuerza el bolsillo de las familias y los balances de las entidades.

Los principales informes del sector muestran una morosidad récord en el pago de financiamientos, un comportamiento que obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera urgente. El constante uso del plástico para consumos básicos terminó generando una bola de nieve de intereses que hoy se busca frenar.

Claves del plan del Banco Nación para deudas de tarjetas

Unificación de deudas: Permite agrupar los saldos en rojo de tarjetas y préstamos personales en una única cuota mensual .

Permite agrupar los saldos en rojo de tarjetas y préstamos personales en . Plazo excepcional: Brinda un período de hasta 10 años para cancelar los compromisos de consumo acumulados.

Brinda un período de para cancelar los compromisos de consumo acumulados. Tasa e indexación: Se estructura bajo el sistema UVA más una tasa del 10% , sumando un esquema de protección por variación salarial.

Se estructura bajo el sistema , sumando un esquema de protección por variación salarial. Límite en la cuota: La cuota mensual resultante no puede superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar.

La cuota mensual resultante netos del grupo familiar. Limpieza crediticia: Al ingresar al plan, se frena el reporte de mora, resguardando tu calificación en el Veraz.

Cómo planean responder las entidades bancarias privadas

A diferencia de la banca pública, el resto de los jugadores del sistema financiero adoptará una estrategia distinta pero enfocada en la misma problemática.

Negociación personalizada: los bancos privados optaron por resolver la mora analizando cada situación caso por caso en lugar de lanzar un paquete masivo único.

los bancos privados optaron por resolver la mora analizando cada situación en lugar de lanzar un paquete masivo único. Planes a medida: se ofrecerán quitas de intereses punitorios y planes de pago específicos según la capacidad real de ahorro demostrada por el cliente.

se ofrecerán quitas de intereses punitorios y planes de pago específicos según la capacidad real de ahorro demostrada por el cliente. Freno al interés punitorio: el objetivo principal de las entidades privadas es evitar que la cartera de clientes incobrables siga escalando durante el invierno.

Requisitos mínimos para ingresar al esquema de saneamiento

Aunque la medida busca ser abarcativa, para acceder a estas facilidades estructurales es necesario cumplir con ciertos parámetros de encuadre normativo.

La propuesta está dirigida a personas físicas que presenten atrasos reiterados pero que demuestren intenciones reales de regularizar su situación con la entidad. No se requerirán garantías reales complejas, pero se evaluará que el monto consolidado total de la deuda esté compuesto principalmente por saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales vencidos.